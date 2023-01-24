ظهور 3 أقمار عملاقة .. كسوف الشمس وخسوف القمر مرتين .. تساط كرات النار على مصر .. المعهد القومي للبحوث الجيوفيزيقية يكشف خريطة الظواهر الفلكية خلال 2023

الأحداث والظواهر الفلكية في عام 2023

3 أقمار عملاقة .. وتلك مواعيدها

10 زخات شهب تتنظرنا

خسوف للقمر تشهده مصر في في 5 مايو

نشهد خلال عام 2023 العديد من الأحداث والظواهر الفلكية والتي يترقبها جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم فى السماء منتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستماع بمشاهدتها الممتعة.

ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية،، ندوة علمية بعنوان "الأحداث والظواهر الفلكية في عام 2023"، وذلك بمناسبة بداية العام الجديد 2023، وبالتعاون مع كل من الرابطة العربية للفلك والفضاء و اللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء و لجنة التوعية بالاتحاد الدولي للفلكي.

وقال الدكتور محمد شعبان الباحث المساعد بقسم الفلك، خلال الندوة العلمية، أن في إطار الدور الذي يقوم بيه معهد البحوث الفلكية والرابطة العربية لعلوم الفلك والفضاء والجمعية العلمية الفلك والفضاء ولجنة التوعية بالإتحاد الدولي للفلكي في نشر ثقافة والوعي والعلوم الفلكية وأن من هذا المنطلق نحرص علي عمل محاضرات وندوات لتبسيط العلوم علي المواطنين.

واوضح الدكتور شعبان أن المحاضرة العلمية سوف تركز علي الظواهر الفلكية التي تري بالعين المجردة، واننا سوف نشهدها العديد منها خلال عام 2023.

وكشف شعبان أننا شهد خلال عام 2023 ظهور ثلاثة أقمار عملاقة (Super Moon)، حيث نشهد أول في 18 يونيو 2023، ونكون على مواعيد مع ثاني الأقمار العملاقة فى عام 2023 فى 17 يوليو، ونلتقى مع أخر قمر عملاق فى عام 2023 فى 16 أغسطس .

وتحدث ظاهرة الأقمار العملاقة، عندما يكون هناك قمر مكتمل بالقرب من الحضيض، أو أقرب نقطة في مدار القمر إلى الأرض. والنتيجة هي اكتمال القمر يكون أكبر قليلاً وأكثر إشراقاً من غيره على مدار العام، على الرغم من صعوبة ملاحظة الفرق.

اما عن عن حدوث ظاهرة خسوف القمر لعام 2023، ، وأشار شعبان إلى أن مصر سوف تشهد خسوف جزئي للقمر خلال هذا العام.

قال الدكتور شعبان أن الأرض سوف تشهد خلال هذا العام الحالي 2023 ظاهرة خسوف القمر مرتين خلال العام يكون أول خسوف لهذا العام يحدث فى 5 مايو حيث سيكون خسوفا حلقيا للقمر وسوف يكون مشاهد فى جميع أنحاء آسيا وأستراليا و أفريقيا وأوقيانوسيا وأوروبا الشرقية واليونان، مضيفآ أن مصر سوف تشهد هذا الخسوف الحلقي للقمر.

اما عن ثانى خسوف للقمر يحدث خلال عام 2023 فسوف نلتقى بيه فى 28 أكتوبر حيث سوف يكون خسوف جزئي للقمر، وسيكون مشاهد ومرئي في أوربا وآسيا وأفريقيا وغرب أستراليا.

كما كشف الدكتور محمد شعبان الباحث المساعد بقسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، خلال الندوة العلمية، عن مواعيد حدوث كسوف الشمس لعام 2023، حيث قال أننا نشهد ظاهرة الكسوف مرتين خلال عام 2023، حيث سوف تكون الأولي في 2 إبريل 2023 سوف يحدث كسوف هجين للشمس وأن هذا الكسوف يظهر بشكل إجمالي في بعض أجزاء العالم وحلقي في أجزاء أخرى، وسيبدأ مسار الكسوف في جنوب المحيط الهندي ويمر عبر أراضي غرب أستراليا وجنوب إندونيسيا .

وأضاف شعبان الباحث المساعد بقسم الفلك، أننا نشهد الخسوف الثاني للشمس في 14 أكتوبر وأن هذا الكسوف سوف يكون كسوف حلقي للشمس حيث سيبدأ مسار الكسوف في المحيط الهادئ قبالة ساحل جنوب كندا ويتحرك عبر جنوب غرب الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى وكولومبيا والبرازيل، وسيكون الخسوف الجزئي مرئيا في معظم أنحاء أمريكا الشمالية والجنوبية .

أوضح الدكتور شعبان أن كسوف الشمس هو عبارة عن نوع من الكسوف يحدث عندما تكون الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة تقريبا ويكون القمر فى المنتصف أى في وقت ولادة القمر الجديد عندما يكون فى طور المحاق مطلع الشهر القمرى بحيث يلقي القمر ظله على الأرض وفي هذه الحالة إذا كنا فى مكان ملائم لمشاهدة الكسوف سنر قرص القمر المظلم يعبر قرص الشمس المضئ.

وشرح الدكتور الدكتور محمد شعبان الباحث المساعد بقسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أنواع الخسوف، حيث أشار إلي أن الخسوف الكلي يحدث عندما يدخل القمر كله منطقة ظل الأرض . وفي هذه الحالة ينخسف كامل قرص القمر ، مما يؤدي إلى فقدان الرؤية نهائيا في أوقات منتصف الليل، اما الخسوف الجزئي دث عندما يدخل جزء من القمر منطقة ظل الأرض ، وفي هذه الحالة ينخسف جزء من قرص القمر ، ويبدو ظل الأرض على وجه القمر، أما الخسوف شبه الظل: يحدث عندما يدخل القمر منطقة شبه الظل فقط ، وفي هذه الحالة يصبح ضوء القمر باهتاً.

وواختتم الدكتور محمد شعبان الباحث المساعد بقسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، الندوة العلمية، بالكشف عن مواعيد حدوث أجمل الظواهر الفلكية وهى ظاهرة تساقط الشهب .

قال الدكتور شعبان إن زخة الشهب هو حدث فلكي يلاحظ فيه عدد من الشهب المنطلقة من نقطة واحدة في السماء ليلا، هذه الشهب تنشأ عن تيارات من الحطام الكوني تدعي النيازك، والنيزك يمكن أن يكون جزيئات الغبار أو شظايا من المذنب أو كويكب حيث تدخل هذه النيازك الغلاف الجوي الارض بسرعات عالية جدا وفى مسارات متوازية .

وأضاف: تحدث رؤية الشهب نتيجة احتكاك الهواء الذى يتولد عنه ارتفاع درجة حرارة النيزك الأمر الذي يجعل النيزك يتوهج وينشأ عنه ذيل مضئ من الغازات وجسيمات النيزك المنصهرة، وأن معظم الشهب تستمر مدة توهجها لما يقرب من الثانية .

زخات الشهب خلال عام 2023

اما عن زخات الشهب التى تأتى خلال هذا العام هى كالتالي:

شهب القيثاريات

ونكون مع المواعيد تساقط الشهب الثانى فى 22-23 إبريل مع زخة شهب القيثاريات وهي تتساقط بمعدل 20 شهابا فى الساعة عند ذروتها، سيغيب القمر في وقت مبكر من المساء تاركا السماء المظلمة لما يجب أن عرضا ممتازا للشهب وافضل مشاهدة ستكون من مكان مظلم بعد منتصف الليل .

سوف تتساقط هذه الشهب كما لو كانت آتية من تشع الشهب من كوكبة Lyra ، لكنها يمكن كوكبة العواء ، ولكن يمكن أن تظهر في أي تظهر في أي مكان في السماء

شهب إيتا الدلويات

تاتى شهب إيتا الدلويات فى 6-7 مايو وهى شهب قادرة على إنتاج ما يصل الى 60 شهابا فى الساعة عند ذروتها، ويرى معظم النشاط فى نصف الكرة الجنوبي، أما فى نصف الكرة الشمالي يمكن أن يصل المعدل الى 30 شهابا فى الساعة ومن الافضل رؤيتها فى نصف الكرة الجنوبي .

وسيكون أكتمال القمر تقريبآ مشكلة هذا العام، حيث يحجب جميع النيازك والشهب باستثناء ألمعها.

شهب دلتا الدلويات

تاتى شهب دلتا الدلويات فى 28-29 يوليو وهى شهب متوسطة بحيث يمكن إنتاج ما يصل الى 20 شهابا فى الساعة عند ذروتها.وهذة سنة رائعةوسيحجب القمر شبه الكامل معظم الشهب الخافتة هذ العام.

شهب البرشاويات

وهى تعد أحد أفضل زخات الشهب التى يجب مراقبتها والتى تأتى فى 12-13 أغسطس حيث تنتج ما يصل الى 60 شهابا فى الساعة عند ذروتها، ولا يمثل الهلال مشكلة كبيرة هذا العام، حيث تظل السماء مظلمة بما يكفي لعرض جيد.

شهب التنين

هى زخة شهب بسيطة تنتج فقط حوالى 10 شهب فى الساعة وتأتى فى 7 أكتوبر ، وشهب التنين شهب غير عادية تكون أفضل عرض له فى السماء الباكر بدلآ من الصباح الباكر، وسيحجب التربيع الأخير للقمر جميع الشهب باستثناء ألمعها هذا العام.

شهب الجباريات

هى شهب متوسطة بحيث يمكن إنتاج ما يصل الى 20 شهابا فى الساعة عند ذروتها، وتاتى فى 21-22 أكتوبروهى واحدة من افضل زخات الشهب السنوية حيث يصل معدل الشهب الى 60 شهابا فى الساعة ، وقد يحجب التربيع الأخير القمر الأول بعض الشهب الخافتة في السماء لكنه سيغيب بعد منتصف الليل بقليل.

شهب الثوريات

تأتى فى 4-5 نوفمبر وهى زخة شهب سنوية طوسلة الأمد تنتج فقط حوالى 5 الى 10 شهاب فى الساعة، وسيحب التربيع الثاني للقمر معظم الشهب باستثناء ألمعها هذا العام .

شهب الاسديات

هى شهب متوسطة بحيث يمكن إنتاج ما يصل الى 15 شهابا فى الساعة عند ذروتها، وتاتى فى 17/18 نوفمبر، وسيغيب الهلال قبل منتصف الليل تاركآ سماء مظلمة لعرضآ رائع للشهب في الصباح الباكر.

شهب التوأميات

تاتى فى 13/14 ديسمبر تنتج ما يصل الى 120 شهابا فى الساعة عند ذروتها، وسيغيب القمر تاركا السماء مظلمة لعرضآ رائع للشهب.

شهب الدبيات

وهى أخر زخة شهب لهذا العام وهى شهب بسيطة تنتج حوالى 5-10 شهب فى الساعة وتاتى فى 21/22 ديسمبر، وسيجب القمر المتصاعد معظم الشهب الخافتة هذا العام، ولكن اذا كنت صبورآ فلا زال بإمكانك إلتقاط القليل منها .

ونوه المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن أن على الراغبين فى حضور ندوة "الأحداث والظواهر الفلكية في عام 2023"، وذلك بمناسبة بداية العام الجديد 2023، وبالتعاون مع كل من الرابطة العربية للفلك والفضاء و اللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء و لجنة التوعية بالإتحاد الدولي للفلكي الدخول من خلال هذا اللينك :

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