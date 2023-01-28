بيان عاجل من سلطنة عمان بعد أحداث القدس

أكدت سلطنة عُمان على موقفها الثابت في رفض وإدانة جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف المدنيين وتزعزع الأمن والاستقرار.



ودعت السلطنة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته نحو وقف التصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي ذهب ضحيته مدنيون فلسطينيون وإسرائيليون، آخره الهجوم الذي استهدف مدنيين في كنيس يهودي في القدس الشرقية.

كما أكدت على موقفها الثابت في دعوة المجتمع الدولي لتحقيق السلام العادل والشامل ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام ١٩٦٧م وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.