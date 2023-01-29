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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اتصابت به 7 مرات.. أعراض مرض سالي عبد السلام | مالوش علاج

سالي عبد السلام
سالي عبد السلام

أعلنت الإعلامية سالي عبد السلام، إصابتها بمرض الثعلبة وخلل المناعة للمرة السابعة في 5 سنوات.

وكتبت سالي عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، «يا دوبك لسه مخلصة علاج و كورتيزون و حاولت اخس تانى و ارجع اعالج شعرى من الصيف، فى ٥ شهور تعافى بعد ما تتعالج تطلع تانى بالسرعة دى ودى اول مرة تحصل، ٣ شهور من الضغـط النفسى والعصبى و دى اول حاجة ترجع المرض ده.»

وطالبت سالي عبد السلام من الجمهور الدعاء لها بالشفاء العاجل.

سالي عبد السلام 

أعراض مرض الثعلبة

مرض الثعلبة مرض مناعي غير معدٍ، يحدث في مختلف الأعمار، ولا يمكن تجنب، أو منع هذه الحالة، لكن يمكن التحكم فيها.

سالي عبد السلام 

1- فقدان الشعر من فروة الرأس والحاجب واللحية والذراعين والقدمين والعانة.
2- بقع صلعاء مفاجأة بيضاوية.
3- تؤثر الثعلبة في أظافر اليدين، أو القدمين؛ حيث تظهر في صورة خدوش، أو بقع بيضاء، أو خشونة، أو تفقد لمعانها.

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