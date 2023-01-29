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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كسل ومشاكل في النظر.. خبيرة فلك: هذا البرج الأقل حظا حاليا

الأبراج
الأبراج

قالت رحاب منيعم، خبيرة علم الفلك، إن مواليد برج الأسد يعيشون حالة مزاجية سيئة رغم الفرص والحظوظ في المجالات المختلفة.

وأوضحت خبيرة علم الفلك، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن “مواليد برج الأسد طالع وهيمنة وشمسي من الأسبوع اللي فات وانتوا بتمروا بحالة سيئة من انعدام الطاقة والشغف لأي شيء، رغم إن كتير منكم ظهر لهم فرص أو حظوظ في مجالات مختلفة”.

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وأضافت خبيرة علم الفلك: «عندكم كسل ومزاج متقلب ومشاكل في النظر أو الإبصار  للبعض، فاقدين الرغبة في أي شيء وحاسين بضعف، وأغلبكم نشاطه مش بيرجعله نسبيا إلا بعد غروب الشمس أو بالليل، لكن طول النهار مودكم سيئ ومرهقين وعندكم رغبة في الانعزال على عكس طبيعتكم".

وذكرت أن الحالة السيئة التي يعيشها مواليد برج الأسد، تأتي بسبب هبوط الشمس في برج الدلو، ونصحت بقراءة سورة “الشمس” يوميا بنية تحسن الحالة النفسية والإحساس بالطاقة والقوة.

 

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