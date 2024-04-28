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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق دورة دراسات الجدوى وخطط الصيانة ضمن البرنامج التدريبي للقيادات المحلية

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

 ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، خلال الأسبوع الـ 33 من الخطة التدريبية، اليوم الأحد، دورة تدريبية من خلال أكبر برامج التدريبي والتأهيلي الشامل التي تنفذه الوزارة لجميع الكوادر وقيادات الإدارة المحلية في المحافظات، والتي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على مستوى جميع المحافظات بالتعاون مع البنك الدولي واتحاد البلديات الهولندية VNG.

وهي دورة “دراسات الجدوى وخطط الصيانة والتشغيل”.

 وأشار إلى أن الدورة تأتى في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة التخطيط المحلي وتطوير برامج ونظم عمل التنمية المحلية وتعبئة الموارد المحلية لدعم عملية التنمية الاقتصادية بما يحقق مبدأ تحسين استغلال الموارد المحلية وتوظيفها على نحو أكثر كفاءة وفاعلية، مؤكداً ضرورة الاستثمار في مكتسبات عوائد الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لنظم و مجالات العمل في تطوير الإدارة المحلية التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن دورة "دراسات الجدوى وخطط الصيانة والتشغيل" يستفيد منها ٤٥ متدربًا من مديري التخطيط بالمدن والمراكز في 17 محافظة، ويتضمن البرنامج التدريبي للدورة مدخل الي التنمية المحلية واستثمارات الخطة الاستثمارية بقطاع التنمية المحلية، والتعريف بالوضع الراهن  وسلبياته والنتائج المباشرة المتوقعة وتحليل السوق والتقدير المبدئي للتكاليف والمخطط الزمني للمشروع، مع تقييم الاثار البيئية، والاثار الاجتماعية، والتحليل المالي، واهمية الصحة والسلامة المهنية، بالإضافة الي التعريف بالجدول الزمني والأهداف المرحلية، وهيكل التمويل، وما هي العوائد الاقتصادية والاجتماعية، ومؤشرات التكلفة والمنفعة، وإطار المتابعة والتقييم، والتحديات المحتملة والاجراءات الاحترازية، وكيفية إتخاذ القرار، كما تتناول الدورة نموذج عام لدراسة الجدوى الأولية لمشروعات برامج التنمية المحلية، وتكليف المحافظات بإعداد دراسات جدوي للمشروعات المدرجة لديهم بالخطة، والتعريف بمفهوم إدارة الأصول والهدف منه، والاثار المترتبة لعدم وجود نظام لإدارة الاصول فى الادارة المحلية، والعلاقة بين عملية التخطيط المحلي وإدارة الأصول والصيانة والتشغيل  وتختتم الدورة بعرض لبعض نماذج المشروعات، وعرض التكليفات من فرق المحافظات المختلفة وابداء الملاحظات.

كما يعقد مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال الاسبوع الحالي دورة تدريبية عن مهارات استلام بنود الأعمال طبقا للكود المصري، بالتعاون مع مركز بحوث الاسكان والبناء وكليه هندسه جامعه بنها وقطاع التخطيط والادارة الاستراتيجية بالوزارة، ويستفيد منها 28 متدرباً من المديرين والعاملين بإدارات المشروعات والإدارة الهندسية والتخطيط العمراني، وأكد اللواء هشام آمنة علي أهمية مثل هذه الدورات التدريبية للعاملين بالمحليات وذلك لرفع مهارات وزيادة وعى العاملين بأهمية تفعيل كود الإتاحة الهندسي بالمحافظات وعدم إصدار تراخيص المباني الجديدة وشهادات المطابقة إلا بتوافر اشتراطات الكود الهندسي المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة وتهيئة المنشآت القائمة بما يضمن لهم سهولة استخدام المنشآت والأبنية العامة والخاصة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الدورة التدريبية ستتناول كيفية التفريق بين طبيعة المباني العامة والخاصة والاشتراطات المعمارية لأعمال الكود المصري لحماية المنشآت من الحريق،  وأسس إعداد وتجهيز  العمل التنفيذي للموقع، وأعمال الانظمة الكهروميكانيكية والتركيبات الفنية، والأسس والمعايير العامة لتصميم واستلام الجراجات تبعاً لنوعيات المباني المختلفة، واعتبارات تصميم واستلام المباني طبقاً للكود المصري للمعاقين، وأنواع الطرق والرصف وفقاً للكود المصري، أعمال التشطيبات الخارجية والداخلية للمباني العامة، والنهو الخارجي للمباني.

التنمية المحلية اليوم دورة تدريبية المحافظات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

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