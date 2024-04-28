مواصفات جبارة.. فيفو تبهر جمهورها بقدرات Vivo X100 Ultra

كشفت تقارير أن شركة "vivo" فيفو الصينية تعتزم إطلاق هاتف Vivo X100 Ultra المميز مع كاميرا احترافية ذات ميزات فائقة، كما سيظهر الهاتف إلى جانب vivo X100s في شهر مايو المقبل.

وبحسب موقع GSMArena فإنه وفقًا لأحد المسؤولين التنفيذيين في شركة vivo فإن كاميرا Vivo X100 Ultra ستحصل على مستشعر مميز من شركة سوني من نوع Lytia LYT-900 بدقة 200 ميجابكسل.

وسيعمل هاتف فيفو Vivo X100 Ultra بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 3 من شركة كوالكوم الأمريكية، ويقترن ذلك بذاكرة وصول عشوائي ومساحة تخزين كبيرة.

وسيحتوي هاتف فيفو Vivo X100 Ultra على بطارية ضخمة سعة 5500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي بقدرة 80 وات.