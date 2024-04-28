إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في مشاجرة بكفر شكر

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة فى مشاجرة كفر شكر بمحافظة القليوبية، أثناء ركوب المعدية.

تلقى العميد محمد نديم مأمور مركز شرطة كفر شكر إخطارا من الرائد سعيد عيد قائد تأمين مستشفى كفر شكر التخصصى يفيد وصول 3 أشخاص مصابين من أسرة واحدة فى مشاجرة بالمعدية الرابطة بين كفر شكر بمحافظة القليوبية وكفر ميت العبس.

انتقلت على الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة حدوث المشاجرة بين مسئول المعدية و محمد . أ . م 54 سنة بدون عمل مقيم كفر ميت مصاب إشتباه فقدان بالوعى، أحمد فنى بالقطاع الخاص مصاب جرح قطعى بفروة الرأس وكف اليد اليسرى، محمود . أ 40 سنة بدون عمل مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم وجميعهم من أسرة واحدة .

وقال إن المشاجرة بسبب الخلاف على المعدية ونشبت بينهم مشاجرة وتم إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة .

وتم إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية بالواقعة وتم على الفور تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.