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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

صحة الإسكندرية: فرق متنقلة لتقديم خدمات طبية للمترددين على معرض الأسر المنتجة

فرق طبية متنقلة بمعرض
فرق طبية متنقلة بمعرض الأسر المنتجة بالإسكندرية

أكدت الدكتورة غادة نـدا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، تواجد الأطقم الطبية على مدار أيام تواجد معرض الأسر المنتجة بمنطقة الشلالات لتقديم الخدمات الطبية للمترددين بالمجان.

وقالت “ندا” إن الخدمات الطبية تشمل مبادرات الصحة العامة “100 مليون صحة” للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية، وكذلك مبادرة دعم صحة المرأة، وأيضاً خدمات تنظيم الأسرة.

وأضافت: “كما تنتشر فرق الثقافة الصحية وفرق الإعلام والتربية السكانية لنشر التوعية ورفع الوعي الصحي للمترددين”.

وقد شهدت الدكتورة غادة ندا افتتاح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، فاعليات معرض الأسر المنتجة لعرض وبيع منتجات المشغولات اليدوية والتراثية والمنتجات الغذائية المقام بحديقة الشلالات القبلية على مدار يومين والذي تنظمه الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، وإدارة الحفاظ على التراث، والإدارة العامة للحدائق المركزية بالتعاون مع مديرية الزراعة بالإسكندرية، مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية وشركة مياه الشرب بالإسكندرية، وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وحي وسط، وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، وجامعة فاروس، وفرع ثقافة الإسكندرية، ومنطقة آثار الإسكندرية.

ويضم المعرض 50 عارضا من السيدات المعيلات، لعرض العديد من المنتجات اليدوية والتراثية بأسعار مناسبة وجودة عالية.

ويهدف المعرض لإحياء المنتجات التراثية، بالإضافة إلى تقديم الدعم للسيدات المعيلات.

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