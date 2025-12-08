3 كيلو حشيش و300 شريط ترامادول| اعترافات مثيرة لـ ديلر المخدرات بالجيزة

أدلى ديلر الطالبية والمتهم بالاتجار في المواد المخدرة “ الحشيش و الترامادول المخدر” في منطقة الطالبية التابعة لمحافظة الجيزة باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق.



اعترافات المتهم .. " 3 كيلو حشيش و 30 شريط الترامادول"

وقال المتهم في اعترافاته: الي حصل إن بليل انا كنت قاعد في البيت في ١٥ ش حسن الاسيوطي الكونيسة الطالبية الجيزة و كان معايا ناس صحابي و كان باب الشقة ولقيت سبعه اشخاص دخلوا البيت علينا و مسكوني ومشوا الناس اللي كانت عندي في البيت ولقيت الضابط قالي انت فينك من زمان مختفي ليه و انا قولتله انا قاعد في السويس وفضل يسالني انت شايل حاجة في البيت و انا قولتله مفيش غير الفلوس بتاعت محل الجزارة بتاعي ومراتي جابت الشنطة من الدولاب و كان فيها مبلغ 250000 مئتان و خمسه و عشرون الف جنيه و مكانش في أي حاجة في البيت تاني و انا قولتله دي فلوس علشان هعمل عملية لابني علشان اعني و قالي ما يموت و اخدني معاه في ميكروباص و بعدها اخدوني علي القسم وفضلت هناك لحد ما جبوني على النيابة و هو ده كل اللي حصل.

وبفض النيابة العامة، للاحراز المضبوطة حوزة المتهم، تبين انها عبارة عن علبة كارتونية بيج اللون احوي علي حقيبة ظهر قماش سوداء اللون و يفتحها انها تحوي بداخلها عدد ۳۰ ثلاثون قطعة بنية داكنة اللون كبيرة الحجم ) فرش ( يشتبه في كونهم لجوهر الحشيش المخدر ، كما تبين ان الحقيبة تحوي علي عدد ثلاثون شريط دوائي لعقاقير طبية يشتبه في كونها لعقار

الترامادول المخدر - وكذا تحوي الحقيبة علي مبلغ مالى وقدرة ) ٤۰,۰۰۰ ) أربعون الف جنية مصرياً مضبوطات المتهم الماثل امامنا و بعرض المضبوطات سالفة الذكر علي المتهم الماثل امامنا انكر صلته بهم جميعاً، وعن الوزن لقطع الحشيش المخدر بان قمنا بوضعهم علي ميزان النيابة العامة الكهربائي الغير حساس فوزنوا قائما ٣٠٠٧٤ كيلو جرام ( ثلاثة كيلو و اربعه و سبعون جرام تقريباً ) ، وتمت عملية الوزن في حضور المتهم و دفاعه و بدون ابداء لمة اعتراض على اجراء عملية الوزن تمت



ملحوظة : حيث قمنا بفض حرز الهاتف المحمول المضبوط حوزة المتهم رقم ٢/٢٦٣ مخدرات بعد التأكد من سلامة الختامة وصحة بياناته وتبين انه عبارة عن مظروف ابيض اللون بداخله هاتف محمول ماركه نوكيا اسود اللون صغير الحجم و تبين ان الهاتف يحتاج للشحن الكهربائي وبعرضه على المتهم الماثل امامنا انكر صلته به تمت