خبير: الاقتصاد المصري ينمو بمعدلات جيدة وصندوق النقد أشاد بإجراءات مصر

أكد الدكتور محمد شادي الباحث الاقتصادي، أن الوضع الاقتصادي المصري ينمو بمعدلات جيدة، مشيرا إلى أن ضخ العملات الأجنبية ساهم في تحسين معدلات النمو للاقتصاد المصري.

وقال محمد شادي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد، عبر فضائية ”صدى البلد"، تقديم “نهاد سمير و عبيدة”، أنه متوقع هذا العام أن نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4%، مؤكدا أنه خلال االعام القادم متوقع ان نصل إلى ما بين 5% و 6%.

وتابع أن صندوق النقد الدولي يشيد بالاقتصاد المصري بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية، والتي ساهت في رفع معدلات النمو.