صندوق النقد الدولي يفتتح مكتبا إقليميا في الرياض

أعلن صندوق النقد الدولي عن افتتاح مكتب إقليمي له في العاصمة السعودية الرياض أمس الخميس، ليصبح أول مكتب للصندوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش انعقاد "مؤتمر السياسات الصناعية لتعزيز التنوع الصناعي" الذي نظمه الصندوق بالتعاون مع وزارة المالية السعودية.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية “ واس”، أن المكتب الجديد سيعمل على بناء القدرات، والرقابة الإقليمية، ومد الجسور لدعم الاستقرار والنمو والتكامل الإقليمي لتعزيز الشراكة مع البلدان في الشرق الأوسط وخارجه، وسيعزز انخراط الصندوق مع المؤسسات الإقليمية، والحكومات وغيرها من الأطراف المعنية.

عبد العزيز وان مدير للمكتب الإقليمي

وكشف بيان لصندوق النقد الدولي عن تعيين السنغالي عبد العزيز وان مدير للمكتب الإقليمي، ووان من مدير الصندوق المخضرمين ويتمتع بمعرفة عميقة بالمؤسسة وشبكة واسعة من صناع السياسات والأكاديميين على مستوى العالم.

وعقدت ووزارة المالية السعودية يومي 24 و25 إبريل "مؤتمر السياسات الصناعية لتعزيز التنوع الصناعي" بالتعاون مع الصندوق.

ويهدف المؤتمر إلى استعراض المبادئ الأساسية للسياسة الصناعية واستقاء الدروس من النجاحات والانتكاسات التي مرت بها المناطق الأخرى، بما في ذلك المعجزات الآسيوية.

ويمثل موضوع المؤتمر أهمية للاقتصادات الغنية بالنفط في المنطقة وهي في سبيل إجراء إصلاحات طموحة لتنويع اقتصاداتها عن طريق إعادة توجيه مواردها نحو أنشطة التبادل التجاري، مما يتيح للمواطنين وظائف مجزية، بحسب موقع صندوق النقد الدولي.