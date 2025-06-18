بين الطعم والفائدة.. أكلات مصرية تقليدية تتمتع بقيمة غذائية عالية

قال الدكتور كريم جمال، خبير التغذية العلاجية، إن المطبخ المصري يزخر بالوجبات المفيدة التي يمكن تناولها دون الخوف من زيادة الوزن إذا تم الالتزام بالكمية المناسبة وطريقة التحضير الصحية، مؤكدًا أن كثيرًا من الأكلات المصرية التقليدية مظلومة إعلاميًا، في حين أنها غنية بالقيمة الغذائية وتخدم الصحة العامة بشكل كبير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، والإعلامية نهاد سمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الملوخية تعد من الأكلات المصرية الأصيلة، مشيرًا إلى أنها كانت موجودة منذ عهد الفراعنة، موضحًا أنها غنية بفيتامين K الضروري لصحة العظام والدم، إضافة إلى احتوائها على ألياف ذائبة لها تأثير ملطف على الجهاز الهضمي وتساعد في منع الإمساك وتنظيم حركة المعدة. كما أشار إلى غناها بالمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهما عنصران مهمان لصحة القلب والأعصاب.

وأشار إلى أن الكشري يُعد من الوجبات العبقرية، لاحتوائه على مزيج من البقول والحبوب، ما يجعله غنيًا بالأحماض الأمينية والبروتينات النباتية، كما يحتوي على طاقة وفوائد مضادة للبكتيريا من خلال الثوم، وتحفيز للدورة الدموية من خلال الشطة.

وشدد على أن الكشري لا يسبب السمنة إذا تم تناوله بكميات معتدلة، بل يمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي صحي.

ووصف المحشي بأنه من الأكلات المظلومة، مؤكدًا أنه غني بالعناصر المفيدة، كونه يتكون من خضروات وأرز، أي مكونات متكاملة غذائيًا، مضيفًا أن تناول المحشي بكميات مناسبة يجعله وجبة مثالية، حتى لمتبعي الحميات الغذائية، شريطة عدم الإفراط في الكمية أو استخدام الدهون غير الصحية في الطهي.