العقيد حاتم صابر: إسرائيل نفذت ضربة استباقية لإضعاف القدرة العسكرية الإيرانية

صرّح العقيد حاتم صابر، الخبير العسكري، بأن الضربة التي وجهتها إسرائيل لإيران لم تكن عشوائية أو وليدة اللحظة، بل جاءت في إطار استراتيجية "الضربة الوقائية" التي تهدف إلى إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية قبل تطورها الكامل.

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الرد الإيراني: خسائر اقتصادية وإجبار إسرائيل على الهدنة

وتابع خلال صباح الخير يا مصر : لم تُسفر الضربة الإيرانية على إسرائيل عن خسائر بشرية كبيرة، إلا أنها أحدثت خسائر اقتصادية واضحة، يمكن تعويضها.

وأضاف أن هذه الضربة سبّبت توترًا إقليميًا وأجبرت إسرائيل على التراجع نحو هدنة مؤقتة، مما يعكس توازنًا جديدًا في إدارة التصعيد بين الطرفين.