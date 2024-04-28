عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سعر خيالي.. عمرو دياب يثير الجدل بأسواره الذهبية في حفل البحرين

عمرو دياب
عمرو دياب

أثار الفنان عمرو دياب حالة من الجدل الواسع فى حفله الأخير الذى أقيم فى البحرين حيث ظهر مرتديا أساور من الذهب المرصع بالماس. 

 

وظهر عمرو دياب فى الحفل مرتديا أسورة من الذهب الأبيض المرصع بالماس وبلغ قيمتها 14 ألف و500 دولار كما ارتدى أسورتين ذهبيتين قيمة كل منهما 7900 دولار.  

 

وقد احتلت أغنية تملي معاك للنجم عمرو دياب، المركز الأول كأفضل أغنية في القرن الـ21 بمنطقة شمال أفريقيا والوطن العربي؛ وذلك ضمن استفتاء أجرته مجلة رولنج ستون الأمريكية المتخصصة في الموسيقى.

وصنفت المجلة أغنية «الهضبة» في المركز الأول بناء على نسبة المشاهدات والنجاحات التي حققتها الأغنية منذ طرحها عام 2000.

وقالت المجلة الأمريكية: «يمكن القول إن المغني المصري عمرو دياب هو ملك موسيقى البوب العربية، أطلق أغنية ناجحة تلو الأخرى طوال مسيرته المهنية الممتدة لعقود».

‎وأضافت: «أغنية (تملي معاك) تعد الأفضل في شمال أفريقيا ودول الخليج العربي، وعمرو دياب يغني على أنغام جيتار صيفية بطيئة، ويتحدث عن علاقة مليئة بالشوق المشترك».

أغنية تملي معاك تتمتع بتأثير كبير
‎وتابعت: «لا تزال أغنية (تملي معاك) تتمتع بتأثير هائل، ليس فقط على الموسيقى العربية، بل عالميًا أيضًا، تمت تغطية الأغنية منذ ذلك الحين أو ترجمتها إلى 15 لغة أخرى».

‎وواصلت: «كان من الممكن إدراج العديد من أغاني عمرو دياب الأخرى في القرن الحادي والعشرين، لشعبيتها الهائلة وتأثيرها الواسع، ولكن هناك شيئًا فريدًا وعالميًا في أغنية تملي معاك».

يذكر أن أغنية تملي معاك من كلمات أحمد علي موسى، لحن شريف تاج، توزيع طارق مدكور، وصدرت عام 2000.

عمرو دياب الفنان عمرو دياب حفل عمرو دياب اعمال عمرو دياب اغاني عمرو دياب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حملات مقاطعة.. مفاجأة في أسعار اللحوم الحمراء اليوم بالأسواق

«منشور وتعليق» يحسمان الأمر.. حقيقة خلاف ياسمين عبد العزيز مع بدرية طلبة

مستقبل غزة على الطاولة.. السعودية تستضيف الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي

رغم انخفاض الأعلاف.. تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد 28-4-2024

رد فعل الغندور بعد خسارة الزمالك البطولة الأفريقية لكرة اليد أمام الترجي

إعلامى يفجر مفاجأة عن حلول الزمالك لإنهاء أزمة غرامة بوطيب

سعر الذهب اليوم الأحد 28-4-2024 في محلات الصاغة

موضوعات متعلقة

أخبار الفن.. تطورات حالة نجوى فؤاد.. أسرة حليمة بولند تتبرأ منها

في ذكراها.. زوج سناء جميل حاول إشهار إسلامه بسببها قبل رحيلها بالسرطان

برعاية وزيرة الثقافة.. فعاليات فنية على مسارح الأوبرا مايو المقبل

بعد خروجها من المستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ نجوى فؤاد

حسين الجسمي يحيي حفلا غنائيا بالكويت مع رحمة رياض.. 18 يونيو

10 صور من حفل عمرو دياب على مسرح الدانة في البحرين| شاهد

بعد اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.. أسرة حليمة بولند تتبرأ منها

حكيم وروبي يحييان حفلا غنائيا بنادي وادي دجلة.. 9 مايو

ترشيحاتنا

حسام البدري: تلقيت عرضا من الدوري المصري وأجلته للموسم القادم

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تلبية لدعوات منظمة الهيكل المزعوم

ظاهرتان جويتان|الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم.. وتحذر من هذا الأمر

حسام غالي: أزمة المنشطات أصعب لحظات حياتي

مزيد من التراجع.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

وزير الخارجية الفرنسي يزور لبنان لبحث التهدئة بين إسرائيل وحزب الله


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خرافي.. تيشيرت عمرو دياب في حفل البحرين يثير ضجة

بورش تايكان الجديدة تتألق على ساحة معرض أوتو شاينا

مش هتصدق المبلغ.. سعر مجوهرات منى زكي تثير الجدل

نشرة المرأة والصحة.. سعر خرافي لملابس ياسمين عبد العزيز بصاحبة السعادة ومي حلمي تستعرض جمالها بفستان فوق الركبة

فيديو

ياسمين عبدالعزيز تكسب| منة فضالي تختار نجمتها المفضلة خلال ندوة صدى البلد.. فيديو

داخل سيارتها.. تفاصيل اغتيال بلوجر شهيرة أمام منزلها بالعراق

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

مصر تواصل أعمال الجسر الجوى لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ