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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ميلاد نجوى إبراهيم.. رحلة تلفزيونية ناجحة وخطوات تمثيلية لا تنسى

نجوى ابراهيم
نجوى ابراهيم

يوافق اليوم عيد ميلاد الإعلامية والفنانة نجوى إبراهيم، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1946، إذ تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ75.

وفيما يلي نرصد أبرز المعلومات عن نجوى إبراهيم في عيد ميلادها.

بدأت نجوى إبراهيم، كمذيعة في التلفزيون العربي بالقاهرة عام 1965، وتزوجت نجوى إبراهيم، من مروان كنفاني، الأخ الشقيق للأديب الفلسطيني غسان كنفاني.

قدمت العديد من البرامج عبر التليفزيون المصري، من أبرزها: «6/6، صباح الخير يا مصر، اخترنا لك، وفكر ثواني واكسب دقايق»، وأشهر برامج نجوى إبراهيم، هما: «صباح الخير، ومساء الخير» اللذان قدمتهما مع «بقلظ» وعرفت في بدايتها بـ«ماما نجوى».

تولت نجوى إبراهيم -في عام 1998- رئاسة قناة النيل للأسرة والطفل، بعدها انتقلت لقناة دريم،  ورفضت أن تحل بدلا من هالة سرحان، على قناة روتانا الفضائية. 

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نجوى إبراهيم والفن

بالإضافة إلى التاريخ الإعلامي القوي لنجوى إبراهيم؛ إلا أنها اتخذت العديد من الخطوات التمثيلية الناجحة، وشاركت في بطولة 12 فيلما، أبرزها "الأرض، وفجر الإسلام، والرصاصة لا تزال في جيبي، وخائفة من شيء ما"، كما قدمت عددا من المسلسلات، منها "أجمل الزهور" و"عواصف النساء".

التليفزيون المصري الإعلامية والفنانة نجوى إبراهيم الفنانة نجوى إبراهيم الرصاصة لا تزال في جيبي

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