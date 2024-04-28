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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق 3 دورات تدريبية يستفيد منها ١٠١ متدرب بمركز سقارة اليوم

الدورات التدريبية
الدورات التدريبية بمركز سقارة

ينطلق الأسبوع التدريبي الـ33 من الخطة التدريبية للمحليات والتي ينفذها مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، ويشهد تنظيم ٣ دورات تدريبية وهي: دورة  "التخطيط العمراني والهوية المصرية وروح المعاصرة"، دورة "دراسات الجدوى وخطط الصيانة والتشغيل"، دورة "استلام الاعمال طبقا لبنود الكود المصري الهندسي".

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بدعم وتمكين الشباب وبناء وتأهيل صف قيادي ثان في المحليات، باعتبارهم الركيزة الأساسية في تحقيق خطة الدولة وإستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري بأسلوب علمي وتطوير الإدارة المحلية والقضاء على الروتين والبيروقراطية وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطنين دون عراقيل.

وأوضح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ان مركز تدريب سقارة يركز في خطته الحالية على مواصلة جهود الدولة في تعزيز التحول الرقمي ، ورفع كفاءة العاملين بالمحليات ومهاراتهم وقدرتهم على ميكنة ومواكبة أحدث التطبيقات التكنولوجية والإجراءات الإدارية والحكومية المستحدثة تسهيلاً على المواطنين واختصاراً للوقت والمجهود والتكلفة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم، مشيراً إلى أن الدرات التدريبية والتى ستنطلق في اسبوعه الـ33 والتي يستفيد منها ١٠١ متدرب من جميع المحافظات، تعتمد على تطبيق الأساليب الحديثة في إدارة الاجتماعات وورش العمل من خلال مناقشات مجموعات العمل المصغرة، وعرض الأفكار ونقدها وتطويرها.

 

التنمية المحلية دورات تدريبية مركز سقارة اليوم

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