طلاب صفوف النقل بالثانوية الأزهرية يبدأون امتحانات نهاية العام

بدأ طلاب صفوف النقل بالمرحلة الثانوية بالمعاهد الأزهرية، امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي، اليوم الأحد الموافق 28 أبريل.

ويؤدي طلاب الصف الأول والثاني الثانوي القسم العلمي، الامتحان اليوم الأحد في مادتي الفقه والكيمياء.

ويؤدي طلاب الصف الأول والثاني الثانوي القسم الأدبي الامتحان في مادتي الفقه والتاريخ.

كما يؤدي طلاب الصف الثاني من عالية القراءات الامتحان اليوم، في مادتي الفقه والإنشاء، ويؤدي طلاب الصف الأول من مرحلة تجويد القراءات الامتحان في الفقه والإنشاء.

وتبدأ لجان الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في الحادية عشر للفترة الأولى، وتبدأ الفترة الثانية من الساعة الحادية عشر والنصف صباحا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

على أن يكون امتحان مادتي الحاسب الآلي والمستوى الرفيع خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة ويمتحن فيهما الطالب قبل الامتحان التحريري ويتحدد موعده بمعرفة كل منطقة.