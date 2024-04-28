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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انتوا بتكسبوا بالحكام .. حسام غالي يوجّه رسالة لـ كوبر

حسام غالي
حسام غالي

أكد حسام غالي عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، أنه لم يكن لديه أزمة مع كوبر وكل أزمته كانت للدفاع عن لاعبيه، موضحًا أن كوبر لم يكن يعرف أي شيء عن الكرة المصرية، قائلا: "تقابلت معه داخل الساونا وقال لى انتوا بتكسبوا بالحكام".


 

وأضاف حسام غالي، في تصريحات تليفزيونية قائلا: "ده راجل أرجنتيني ما يعرفوش حاجة، إيه لزمة الكلام ده ويعرف منين يقول الكلام ده، ومرة أخرى يقول لي لو أنا بدرب فريق قدامكم قصده على الأهلي هنكسبكم".

ونفى أن يكون الخلاف بسبب عمرو جمال وقال: الأزمة الذي حدثت معى كانت في وجود أسامة نبيه، الذي تحدث معي بسبب الأزمة،


 

وأكد لي أنه لا يجب أن يخطئ في حق عمرو جمال أمامه، رغم أن الأزمة انتهت تماما وكانت نرفزة ملعب بسبب قوتي في المران.


 

وتابع حسام غالي: كوبر كان يضعني لاعبا خامسا في وسط الملعب، بعد النني وطارق حامد وإبراهيم صلاح وأحمد توفيق، وكنت أرى أنني أحق بالمشاركة.


 

وأتم حسام غالى تصريحاته بأن حسن شحاتة المدير الفنى السابق لمنتخب مصر، وهو اسم كبير في الزمالك، لم يفرق يوما بين لاعبي الأهلي والزمالك.

إدارة النادي الأهلي المدير الفني السابق لمنتخب مصر عضو مجلس إدارة النادي الأهلي لمدير الفني منتخب مصر

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