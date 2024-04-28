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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رابع جولاته الفنية.. راغب علامة يحيى حفلا بأمريكا في 3 مايو

راغب علامة
راغب علامة

يحيى المطرب راغب علامة حفلا غنائيا يوم 3 مايو فى أمريكا وذلك ضمن جولته الفنية هناك حيث يعد هذا الحفل الرابع له.

ويشدو راغب علامة بعدد من الأغانى التى تنال اعجاب جمهوره فى أمريكا حيث يقدم باقى من أغانيه القديمة والحديثة.

وتعاون المطرب اللبناني راغب علامة للمرة الأولى مع الشاعر المصري أحمد حسن راؤول في اغنية "التقيل تقيل" والتي طرحت علي مواقع التواصل الاجتماعي أمس.

الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول والحان احمد زعيم وتوزيع أحمد عادل وقد تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب .

يذكر أن أحدث أعمال راؤول كانت تعاونه مع المطرية  امال ماهر بأغنية "كسبتوا الرهان" والتي تم اطلاقها منذ عدة اشهر ولاقت نجاحا كبيرا.

وعلى صعيد متصل ، أحيي الفنان راغب علامة حفلا غنائيا في دولة البحرين بمناسبة الاحتفال برأس السنة وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا.

ووجه الفنان راغب علامة، رسالة نارية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن المجازر التي ترتكبها في حق الفلسطينيين العزل، وقصفها المستمر على المستشفيات والأطباء والصحفيين في غزة.

وقال الفنان راغب علامة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "مجرمون قتلة ومهزومون، لو كنتم أقوياء لما ارتكبتم المجازر بحق النساء والأطفال والمدنيين والمستشفيات والأطباء وسيارات الإسعاف والصحفيين، يا ويلكم من الله".

كما أعلن الفنان راغب علامة، في وقت سابق، عن استيائه من المجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من جنود الاحتلال الإسرائيلي، وكتب عبر صفحته بموقع إكس: "في حرب الكبار ….. شو ذنب الطفولة! يتعرّض قطاع غزّة وأهله لإبادة ظالمة وعدوان غاشم أشعل ليل غزّة بنيرانه مخلّفًا مجازر إنسانية وويلات مروّعة تسجل وصمة عار أبدية مهما حاولوا طمسها بعزل المدنيين عبر قطع الكهرباء والهاتف والإنترنت".

وأضاف: "أكثر ما يدمي القلب هو مشهد قتل الأطفال في هذه الحرب السوداء الملطخة بدماء زكيّة بريئة".

وتابع: "إرحموا الأطفال!!! … أوقفوا قتل الأطفال فورًا!!! لا يسعني سوى القول إنه مهما دعت الظالم قدرته على إعلاء الباطل على الحقّ إلا أنّ قدرة الله أعلى وأعظم لأن الله أكبر. كان الله في عون الأطفال والمدنيين والأبرياء في غزّة ورحم أهلها وكفى بالله حسيبا".

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