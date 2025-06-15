تشكيل قمة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد بكأس العالم للأندية

أعلن الجهازان الفنيان لناديي باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، باتشو، مينديز

خط الوسط: نيفيز، فيتينيا، رويز

خط الهجوم: دوي، راموس، كفاراتسيخيليا.

فيما جاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: لينجليت، جالان، لي نورماند، لينو

خط الوسط: يورينتي، دي بأول، باريوس

خط الهجوم: جريزمان، ألفاريز، جوليانو.