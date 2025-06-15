قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الروسية: المستشار الألماني يعرف أخبار العالم من صحيفة العام الماضي
تحذير من تحركات إسرائيلية مشبوهة.. وأحمد موسى: لن نسمح بإعادة سيناريو 2011 في مصر
الصحة الإيرانية: 224 قتيلاً و1,277 جريحًا منذ بدء الضربات الإسرائيلية
لو هتشتري شقة.. طريقة التسجيل بالشهر العقاري 2025
ميار شريف تتوج بلقب بطولة بياريتز الفرنسية للتنس
أحمد موسى: لا منتصر في حرب إيران وإسرائيل.. وتل أبيب تخفي حجم الخسائر الحقيقي
تهنئة السنة الهجرية الجديدة.. 5 رسائل لمديرك و40 للأهل والأصدقاء
إمام عاشور يعود لفندق إقامة الأهلي بميامي
أحمد موسى: مصر خط أحمر في مواجهة المخططات المشبوهة ولن تسمح بالفوضى
بعثة الأهلي تغادر فندق الإقامة إلى مطار ميامي لمواجهة بالميراس البرازيلي
تصعّد تحذيراتها وتطالب بخروج المستوطنين فورا.. إيران: إسرائيل ستصبح "غير صالحة للسكن"
أمير هشام: تريزيجيه اعتذر للاعبي الأهلي والجهاز الفني بعد ضياع ركلة الجزاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

فضل شهر المحرم.. فرصة لزيادة العبادات والطاعات

فضل شهر المحرم
فضل شهر المحرم
محمد شحتة

شهر المحرم هو أحد الأشهر الحرم في السنة الهجرية، ويستحب للمسلم فيه أن يكثر من الطاعات والعبادات والعمل الصالح.

فضل شهر المحرم

ونصح مركز الأزهر العالمي للفتوى، المسلمين في شهر محرم بـ6 أعمال من الطاعات والعبادات ينبغي على المسلم الحرص والمداومة عليها خلال الأشهر الحرم، ومنها هذا الشهر محرم.

وأوضح «مركز الأزهر» خلال صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن أول هذه الأعمال في شهر محرم، الإكثار من العمل الصالح، والاجتهاد في الطاعات.

وتابع: وثاني هذه الأعمال في شهر محرم المبادرة إليها والمواظبة عليها ليكون ذلك داعيًا لفعل الطاعات في باقي الشهور، وثالث هذه الأعمال في شهر محرم أنه على المؤمنُ أن يغتنمَ العبادة في هذه الأشهر التي فيها العديد من العبادات الموسمية كالحج، وصيام يوم عرفة، وصيام يوم عاشوراء.

وأضاف: ورابع هذه الأعمال في شهر محرم أن يترك الظلم في هذه الأشهر لعظم منزلتها عند الله، خاصة ظلم الإنسان لنفسه بحرمانها من نفحات الأيام الفاضلة، وحتى يكُفَّ عن الظلم في باقي الشهور، ورابع هذه الأعمال في شهر محرم الإكثار من إخراج الصدقات، وسادسًا الإكثار من الصيام.

ويشتمل شهر المحرم، علىٰ يوم عاشوراء، الذي أخبر النبيُّ أن صيامه يكفر صيام سنة ماضية، وكان يتحرىٰ صيامه؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «ما رَأَيْتُ النبيَّ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَومٍ فَضَّلَهُ علَى غيرِهِ إلَّا هذا اليَومَ، يَومَ عَاشُورَاءَ...» أخرجه البخاري.

الأشهر الحرم

والأشهر الحرم هي ( ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، ورجب ) وهي أمن وأمان وسلم وسلام ، حيث قال تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ)

ويقول الله عزوجل {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ} [التوبة :36]، وقال القرطبي في تفسيره: "لا تظلموا فيهن أنفسكم بارتكاب الذنوب، لأن اللَّه سبحانه إذا عظّم شيئًا من جهة واحدة، صارت له حرمة واحدة، وإذا عظمه من جهتين أو عدة جهات، صارت حرمته متعددة، فيضاعف فيه العقاب".

كما أن المعصية في الأشهرُ الحُرم ليست كالمعصية في غيرها؛ بل المعصيةُ فيها أعظمُ، كما قال سبحانه: "يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ" [البقرة: 217]، أي: ذنبٌ عظيمٌ، وجرمٌ خطيرٌ، وكما أنّ المعاصي تعظُم في الأشهر الحُرم؛ فكذلك الحسنات والطاعات تعظُم وتُضاعف في تلك الشهور؛ والتقرب إلى الله عزّ وجلّ بالطاعة في الأشهر الحُرم أفضلُ وأحبُّ إليه سبحانه من التعبد في سائر الأيام؛ فالثواب والعقاب مضاعف في هذه الأشهر، والحسنة تُضاعف فيها كما تُضاعف السيئة.

فضل شهر المحرم شهر المحرم الأشهر الحرم السنة الهجرية الطاعات والعبادات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

قرار حكومي بشأن الكهرباء.. مواعيد غلق المحلات والمولات رسميا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في القاهرة رسميًا

رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في القاهرة

الكهرباء

لا تخفيف للأحمال.. مواعيد غلق المحلات والمولات والعقوبات المنتظرة للمخالفين

أرشيفية

تطور عاجل بشأن تكليف أطباء الأسنان دفعة 2023

إجازة 3 أيام للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة بشأن إجازة رأس السنة الهجرية

إجازة 3 أيام للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة بشأن إجازة رأس السنة الهجرية

الكهرباء

تخفيض الإنارة وغلق المحال.. إجراءات الكهرباء لترشيد الاستهلاك ومواجهة فصل الصيف

رفع الإيجار 20 مرة ومهلة 5 سنوات| ما الجديد في مشروع قانون الإيجار القديم؟

رفع الإيجار 20 مرة ومهلة 5 سنوات| ما الجديد في مشروع قانون الإيجار القديم؟

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الأحد 15 يونيو 2025 أمام الجنيه المصري

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الأحد 15 يونيو 2025 أمام الجنيه المصري

ترشيحاتنا

حزب الجبهة الوطنية

الجبهة الوطنية: على الشعب المصري الاصطفاف خلف القيادة السياسية

النائبة مرفت الكسان

برلمانية: "مصر معاكم" نقلة نوعية في دعم أسر الشهداء وتعكس التزام الدولة برعاية الأجيال القادمة

لجنة النقل

نقل النواب تناقش طلبات إحاطة بشأن تأخر مشروعات بالمحافظات

بالصور

كريم الحسيني يطلب الدعاء لزوجته

كريم الحسيني وزوجته
كريم الحسيني وزوجته
كريم الحسيني وزوجته

طبيب يحذر: الاستحمام بماء ساخن يهدد حياتك

مخاطر الإستحمام بالماء الساخن
مخاطر الإستحمام بالماء الساخن
مخاطر الإستحمام بالماء الساخن

عادات يومية غير متوقعة قد تقودك للإصابة بالسرطان .. احذرها

عادات يومية تقودك للإصابة بالسرطان
عادات يومية تقودك للإصابة بالسرطان
عادات يومية تقودك للإصابة بالسرطان

شم الطعام قبل تناوله قد يكون سرّك لخسارة الوزن.. دراسة تكشف

فوائد غير متوقعة لشم الطعام قبل تناوله
فوائد غير متوقعة لشم الطعام قبل تناوله
فوائد غير متوقعة لشم الطعام قبل تناوله

فيديو

افخاي ادرعي

عينيه فضحته .. علامات الارتباك تظهر على أفيخاي أدرعي .. ماذا حدث؟

باسكال مشعلاني

حابين التريند .. باسكال مشعلاني تكشف حقيقة منشورها المثير للجدل| خاص

المتهم

معندوش رحمه.. القبض على جزار ذب.ح ماشية على سيارة بطريقة مخالفة| فيديو

هجمات الموساد

تخطيط مدروس من سنين.. كيف نفذ الموســ.اد هجمــ.ات الكيان على إيران؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: إعادة هندسة الشرق الأوسط.. بين هيمنة إسرائيل وممانعة إيران

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

المزيد