مزيد من التراجع.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

عادت البنوك العاملة في مصر إلى العمل اليوم الاحد بعد إجازة دامت 3 أيام متواصلة.

يقدّم موقع "صدى البلد" سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، مستهل تعاملات اليوم الاحد 28 أبريل 2024، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.



وسجل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 48.10 جنيها في مصرف ابوظبي الإسلامي.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار خلال الأيام القليلة القادمة، ومن المرجع أن يسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه نحو 40 جنيها، حيث ستتلقى مصر ١٤ مليار دولار خلال ٣٠ أبريل من صفقة راس الحكمة .

سعر الدولار الان



سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 47.83 جنيه للشراء، مقابل 48.58 جنيه للبيع.



سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.77 جنيه للشراء، مقابل 47.97 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 47.85 جنيه للشراء، مقابل 47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 47.85 جنيه للشراء، مقابل 47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 47.85 جنيه للشراء، مقابل 47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 47.85 جنيه للشراء، مقابل 47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر



سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 47.80 جنيه للشراء، مقابل 47.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 47.85 جنيه للشراء، مقابل 47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 47.85 جنيه للشراء، مقابل 47.95 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار اليوم



سعر الدولار في المصرف المتحد: 47.80 جنيه للشراء، مقابل 47.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 47.85 جنيه للشراء، مقابل 47.95 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار



سعر الدولار في ميد بنك : 47.80 جنيه للشراء، مقابل 47.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات: 47.80 جنيه للشراء، مقابل 47.90 جنيه للبيع.