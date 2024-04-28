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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تخفيضات للمرة الأولى .. تراجع أسعار JMC في مصر | اعرف بكام ؟

السيارة JMC 
السيارة JMC 

تراجعت أسعار السيارة JMC والتي تنتمي إلى فئة الـ"بيك اب" للمرة الاولى رسميًا بالسوق المصري، حيث انخفضت أسعار الفئة الأولى بقيمة قدرها 50 ألف جنيه وكذلك للفئة الثانية، بينما إنخفض سعر الفئة الثالثة بقيمة إجمالية بلغت 55 ألف جنيه.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية للسيارة JMC "بيك أب" في السوق المصري بعد التخفيضات الرسمية الجديدة وابرز المواصفات 

 السيارة JMC 

أبعاد السيارة JMC "بيك أب"

 

  • الطول الكلي 5012 مم.
  • العرض الكلي 1690 مم.
  • ارتفاع السيارة 1645 مم.
  • طول قاعدة العجلات 3025 مم.
  • الوزن الكلي للسيارة 2485 كجم.
  • ارتفاع السيارة عن الارض "الخلوص" 185 مم.
 السيارة JMC 

زودت السيارة JMC "بيك أب" بنظام صوتي ترفيهي، عجلة قيادة باور ستيرنج، جنوط، مكيف هواء، وناقل سرعات مانيوال 5 غيار، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2771 CC، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 57 حصانا مع تقنية الدفع الخلفي للعجلات.

 السيارة JMC 

الاسعار الجديدة للسيارة JMC "بيك أب" في السوق المصري بعد تخفيضات ابريل

 

الفئة الأولى بسعر 749.900 ألف جنيه بدلاً من 799.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 769.900 ألف جنيه بدلاً من 819.900 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 777.400 ألف جنيه بدلاً من 831.900 ألف جنيه.

 السيارة JMC 
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