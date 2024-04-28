عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بورش تايكان الجديدة تتألق على ساحة معرض أوتو شاينا

بورش تايكان
بورش تايكان

تأكدت شركة صناعة السيارات الرياضية بورش بقوة على استراتيجيتها "في الصين، من أجل الصين" خلال معرض أوتو تشاينا 2024 في بكين، حيث قدمت إصدارًا خاصًا من الجيل الجديد من تايكان، بالإضافة إلى الكشف عن سيارة ماكان الكهربائية بالكامل لأول مرة في السوق الصينية. 

انطلقت النسخة الثامنة عشرة من معرض أوتو تشاينا في الفترة من 25 أبريل إلى 5 مايو، واستخدمت بورش ظهورها في العاصمة الصينية للتأكيد على الأهمية الهائلة للسوق بالنسبة لشركة تصنيع السيارات الرياضية.

ومنذ دخولها السوق في عام 2001، تطورت بورش الصين لتصبح الدعامة الأساسية، وهي الآن تحتل موقعًا رئيسيًا في مناطق المبيعات في أمريكا الشمالية وأوروبا والأسواق الخارجية وأسواق النمو، مما يجعل الصين عاملًا رئيسيًا في هيكل مبيعاتها المستقر عالميًا.

في عام 2023، تم تسليم حوالي 79,283 سيارة للعملاء في الصين، مما يشكل حصة 25 في المائة من تسليمات بورش العالمية في السنة المالية 2023. 

ويبشر «أوليفر بلوم» رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة بورش، بمزيد من الإمكانيات مع التطور السريع للتنقل الكهربائي في الصين، مع نسختهم الصينية الجديدة من تايكان وسيارة ماكان الكهربائية بالكامل، مما يعزز مكانتهم في قطاع السيارات الفاخرة التي تعمل بالبطارية.

 

بورش تايكان الجديدة بميزات كهربائية هائلة

من خلال نسختها الصينية من تايكان الجديدة، تقدم بورشه نموذجًا جذابًا للمبتدئين مع ميزات المعلومات والترفيه والاتصال الخاصة بالسوق. 

كما تعتبر الحلول الرقمية التي تم تطويرها عبر النظام البيئي المحلي أحد أبرز ميزات سيارة ماكان الكهربائية بالكامل، مما يظهر تفهم بورش العميق لاحتياجات ورغبات السوق الصينية. 

وبالإضافة إلى ذلك، فإن مشاركة مؤسسة البحث والتطوير الخاصة بها في شنجهاي، حيث يعمل المطورون الألمان والصينيون جنبًا إلى جنب على مستقبل بورش، تعكس التزامها بالابتكار والتطوير.

تعمل بورش بشكل منهجي على تعزيز التحول الكهربائي لمجموعة طرازاتها في الصين من خلال طرازي Taycan وMacan الجديدين، وبالتعاون مع أودي، تهدف بورش إلى توفير شبكة شحن حصرية لعملاء العلامتين التجاريتين في المستقبل، بهدف توفير تجربة شحن مخصصة ومريحة لعملاء السيارات الكهربائية.

https://www.youtube.com/live/E7naZ3Ry4aM?si=vDxKCeXmlL5Yuyfs

بورش بورش تايكان معرض أوتوشاينا الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حملات مقاطعة.. مفاجأة في أسعار اللحوم الحمراء اليوم بالأسواق

«منشور وتعليق» يحسمان الأمر.. حقيقة خلاف ياسمين عبد العزيز مع بدرية طلبة

رغم انخفاض الأعلاف.. تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد 28-4-2024

رد فعل الغندور بعد خسارة الزمالك البطولة الأفريقية لكرة اليد أمام الترجي

مستقبل غزة على الطاولة.. السعودية تستضيف الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي

حسام غالي: لهذا السبب ساعدنا اللاعبين ماديا.. وغرفة ملابس الأهلي مستقرة

سعر الذهب اليوم الأحد 28-4-2024 في محلات الصاغة

موضوعات متعلقة

أحدث سيارات كهربائية من مازدا: Arata وEZ-6.. تعرف على المواصفات

إطلاق أول سيارة صينية طائرة في عام 2024

عمرها 86 عامًا.. شاهد أغرب سيارة بوجاتي معروضة في مزاد

باستثمار 600 مليون جنيه استرليني.. إطلاق سيارة ميني آيسمان الجديدة

فولكس فاجن تخطط لغزو سوق السيارات الكهربائية الصيني والتحالف مع شركات التكنولوجيا

البقع السوداء على سيارتك تهدد بانقراض الحشرات.. كيف ذلك؟

تتحول لقارب.. BYD تطلق سيارة مميزة يمكنها السباحة

سيارة رياضية بدفع رباعي.. أقوى مواصفات فورمولا إي الجديدة

ترشيحاتنا

تغريدة نتنياهو بشأن المحكمة الجنائية تثير غضب كبار المسؤولين في إسرائيل

حماس تنشر فيديو يظهر رهينتين أمريكي وإسرائيلي.. ماذا قالا؟

حر ولا برد| تحذير هام من الأرصاد الجوية للمواطنين.. انخفاض درجات الحرارة

طلاب صفوف النقل بالثانوية الأزهرية يبدأون امتحانات نهاية العام

اختلسوا 175 ألف دولار و15000 يورو.. ننشر شهادة مدير إدارة الخزائن بإحدى شركات الطيران

حسام غالي: عمرو الجنايني طلب ضمي للجنة الخماسية ورفضت منصب مدير المنتخب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بورش تايكان الجديدة تتألق على ساحة معرض أوتو شاينا

مش هتصدق المبلغ.. سعر مجوهرات منى زكي تثير الجدل

نشرة المرأة والصحة.. سعر خرافي لملابس ياسمين عبد العزيز بصاحبة السعادة ومي حلمي تستعرض جمالها بفستان فوق الركبة

الشخصيات الصعبة.. 11 نصيحة لاكتساب المرونة النفسية عند التعامل

فيديو

ياسمين عبدالعزيز تكسب| منة فضالي تختار نجمتها المفضلة خلال ندوة صدى البلد.. فيديو

داخل سيارتها.. تفاصيل اغتيال بلوجر شهيرة أمام منزلها بالعراق

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

مصر تواصل أعمال الجسر الجوى لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ