بورش تايكان الجديدة تتألق على ساحة معرض أوتو شاينا

تأكدت شركة صناعة السيارات الرياضية بورش بقوة على استراتيجيتها "في الصين، من أجل الصين" خلال معرض أوتو تشاينا 2024 في بكين، حيث قدمت إصدارًا خاصًا من الجيل الجديد من تايكان، بالإضافة إلى الكشف عن سيارة ماكان الكهربائية بالكامل لأول مرة في السوق الصينية.

انطلقت النسخة الثامنة عشرة من معرض أوتو تشاينا في الفترة من 25 أبريل إلى 5 مايو، واستخدمت بورش ظهورها في العاصمة الصينية للتأكيد على الأهمية الهائلة للسوق بالنسبة لشركة تصنيع السيارات الرياضية.

ومنذ دخولها السوق في عام 2001، تطورت بورش الصين لتصبح الدعامة الأساسية، وهي الآن تحتل موقعًا رئيسيًا في مناطق المبيعات في أمريكا الشمالية وأوروبا والأسواق الخارجية وأسواق النمو، مما يجعل الصين عاملًا رئيسيًا في هيكل مبيعاتها المستقر عالميًا.

في عام 2023، تم تسليم حوالي 79,283 سيارة للعملاء في الصين، مما يشكل حصة 25 في المائة من تسليمات بورش العالمية في السنة المالية 2023.

ويبشر «أوليفر بلوم» رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة بورش، بمزيد من الإمكانيات مع التطور السريع للتنقل الكهربائي في الصين، مع نسختهم الصينية الجديدة من تايكان وسيارة ماكان الكهربائية بالكامل، مما يعزز مكانتهم في قطاع السيارات الفاخرة التي تعمل بالبطارية.

بورش تايكان الجديدة بميزات كهربائية هائلة

من خلال نسختها الصينية من تايكان الجديدة، تقدم بورشه نموذجًا جذابًا للمبتدئين مع ميزات المعلومات والترفيه والاتصال الخاصة بالسوق.

كما تعتبر الحلول الرقمية التي تم تطويرها عبر النظام البيئي المحلي أحد أبرز ميزات سيارة ماكان الكهربائية بالكامل، مما يظهر تفهم بورش العميق لاحتياجات ورغبات السوق الصينية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن مشاركة مؤسسة البحث والتطوير الخاصة بها في شنجهاي، حيث يعمل المطورون الألمان والصينيون جنبًا إلى جنب على مستقبل بورش، تعكس التزامها بالابتكار والتطوير.

تعمل بورش بشكل منهجي على تعزيز التحول الكهربائي لمجموعة طرازاتها في الصين من خلال طرازي Taycan وMacan الجديدين، وبالتعاون مع أودي، تهدف بورش إلى توفير شبكة شحن حصرية لعملاء العلامتين التجاريتين في المستقبل، بهدف توفير تجربة شحن مخصصة ومريحة لعملاء السيارات الكهربائية.

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