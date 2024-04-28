حماس تنشر فيديو يظهر رهينتين أمريكي وإسرائيلي.. ماذا قالا؟

نشرت حركة حماس مقطع فيديو يظهر دليلا على حياة رهينتين أخريين محتجزتين في غزة، هما للأمريكي كيث سيجال، والإسرائيلي عمري ميران.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال عمري ميران: إنه محتجز منذ 202 يوما، فيما أشار سيجل إلى عطلة عيد الفصح هذا الأسبوع، مما يشير إلى أن المقاطع تم تصويرها مؤخرا.

وفي ردها على الفيديو، قالت عائلاتهم: إنهم سيواصلون النضال من أجل عودة هؤلاء الرهائن.

كما حثوا الحكومة الإسرائيلية على التوصل إلى اتفاق جديد لإطلاق سراح الرهائن.

وتم إطلاق سراح زوجة سيجل خلال شهر نوفمبر ضمن هدنة مؤقتة بين الطرفين.

وقال منتدى أسر المحتجزين لدى حماس إن الأعضاء كانوا على علم بالمقطع المصور.

وأضاف المنتدى أن الفيديو هو "أوضح دليل على أن الحكومة الإسرائيلية يجب أن تفعل كل شيء للموافقة على صفقة عودة جميع الرهائن".