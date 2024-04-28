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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عودة العمل في البنوك اليوم الأحد.. المواعيد

صدى البلد

عادت البنوك العاملة في مصر إلى العمل صباح اليوم الأحد الموافق 28-4-2024، بعد انتهاء مدة الإجازة التي منحها البنك المركزي اعتبارا من الخميس الماضي، للجهاز المصرفي بمناسبة ذكري تحرير سيناء.

وحسبما ذكر تقرير صادر عن البنك المركزي، فإنه تم منح الجهاز المصرفي المصري حوالي 3 أيام تتضمن يومي الراحة الأسبوعية المخصصة للبنوك والمحددة بيومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وجرى تعطيل العمل بالبنوك منذ الخميس الماضي بقرار من البنك المركزي المصري.

مواعيد العمل في البنوك

 

ويبدأ العمل في البنوك اعتبارا من الثامنة والنصف صباحا حتي الثالثة مساء بالنسبة لفروع البنوك بينما يتواجد الموظفون بالجهاز المصرفي بالفروع والإدارات الرئيسية في تمام الثامنة صباحا حتي الرابعة عصرا يوميا عدا أيام العطلات الأسبوعية والرسمية.

سداد استحقاقات أذون باليورو

يبدأ البنك المركزي المصري خلال الـ5 شهور المقبلة، سداد 645 مليون يورو تعادل 690 مليون دولار؛ كان قد سبق حصل عليها في صورة أذون خزانة مقومة باليورو في مطلع نوفمبر من العام الماضي.

وطرح البنك المركزي في 7 نوفمبر الماضي الأذون من أجل 364 يوما ولمدة عام لتدبير احتياجات الخزانة العامة، مستهدفا بذلك 28 عرض للإكتتاب و الشراء من المستثمرين .

واستهدف البنك المركزي طرح ذلك الأجل بأقل سعر فائدة نسبته 3.999% وأعلي سعر نسبته 5% ومتوسط سعر فائدة 4.134%.

وبلغ إجمالي العروض المقبولة نحو 19 عرضا من المستثمرين بقيمة 656.7 مليون يورو، بمتوسط سعر نسبته 4% وأقل سعر نسبته 3.99%  و أعلي سعر نسبته 4%.

واستأنفت البنوك عملها صباح اليوم بعد انتهاء إجازة احتفالات ذكري تحرير سيناء التي كانت قد قررها البنك المركزي الثلاثاء الماضي ونفذها الجهاز المصرفي إعتبارا من الخميس الماضي. 

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