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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر تواصل أعمال الجسر الجوى لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

المساعدات المصرية
المساعدات المصرية لسكان قطاع غزة

بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واصلت القوات المسلحة الإعداد والتجهيز اليومي لشحنات المساعدات الإنسانية والتى تضم أطنان من المستلزمات الطبية والغذائية وإعدادها للإسقاط الجوى بالمناطق المخططة شمال قطاع غزة .

فيما تشهد سماء غزة إسقاطاً يومياً لعشرات الأطنان من الإحتياجات الإغاثية ومستلزمات الإعاشة الإنسانية عبر طائرات النقل العسكرية المصرية ضمن الجسر الجوى الممتد منذ شهر فبراير الماضى وحتى اليوم لنقل مئات الأطنان من المساعدات للأشقاء الفلسطينيين .

فيما تستمر الجهود المصرية على مدار الساعة لتأمين تدفق المساعدات بصورة كافية ومستدامة بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وتوفير كافة التسهيلات والتجهيزات اللوجيستية والفنية لتسهيل وصولها عبر مطار وميناء العريش ونقلها إلى داخل القطاع عبر معبر رفح البرى بجانب قوافل الشاحنات المحملة بالمساعدات المقدمة من أبناء الشعب المصرى ضمن المبادرات الانسانية لمؤسسات المجتمع المدنى للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين وتقديم يد العون لهم.

يأتي ذلك إستمراراً للجهود التى تبذلها الدولة المصرية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين فى محنتهم الحالية ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية للوصول إلى التهدئة وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.

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شمال قطاع غزة قطاع غزة غزة القوات المسلحة السيسي

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مصر تواصل أعمال الجسر الجوى لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

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