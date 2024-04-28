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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

طرق تضمن حفظ الفواكه والخضراوات طازجة لأطول وقت في أيام الربيع

حفظ الفاكهة والخضروات
حفظ الفاكهة والخضروات

تعاني أغلب ربات البيوت من فساد الفاكهة والخضروات سريعا، لذلك نقدم إليك خمس طرق للحفاظ على الفواكه والخضروات طازجة لأطول فترة ممكنة خلال أيام الربيع، بحسب ما نشره موقع هيلثي. 
 

طرق حفظ الفاكهة والخضروات 
 

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1. التخزين في الثلاجة: يعد التخزين في الثلاجة أحد أفضل الطرق للحفاظ على طازجية الفواكه والخضروات، قبل وضعها في الثلاجة، تأكد من فرزها وإزالة أي أجزاء تالفة أو فاسدة، ثم قم بتخزينها في أكياس بلاستيكية مثقبة أو علب محكمة الإغلاق للحفاظ على رطوبتها.

2. عدم غسلها قبل التخزين: للحفاظ على طازجية الفواكه والخضروات لفترة أطول، يفضل عدم غسلها قبل التخزين، يمكنك غسلها فقط قبل الاستخدام لإزالة الأوساخ والبكتيريا.

3. الحفاظ على الرطوبة: بعض الفواكه والخضروات تحتاج إلى رطوبة للحفاظ على طازجيتها. يمكنك وضع منشفة مبللة في الثلاجة لزيادة الرطوبة، أو استخدام عبوات تخزين محكمة الإغلاق مع ثقوب صغيرة للتهوية.

4. عدم تخزينها بالقرب من الفواكه والخضروات الناضجة: بعض الفواكه والخضروات تفرز غاز الإيثيلين الذي يسرع عملية نضج الأغذية الأخرى، لذا، قم بفصل الفواكه الناضجة عن الفواكه والخضروات الطازجة لتجنب تسريع عملية نضجها.

5. التجميد: إذا كنت ترغب في الحفاظ على الفواكه والخضروات لفترة أطول، يمكنك تجميدها. قم بتقطيعها وتنظيفها جيدًا، ثم ضعها في أكياس قابلة للتجميد ووضعها في الفريزر، يمكنك استخدامها لاحقًا في العصائر أو السلطات أو الوجبات المجمدة.

تذكر أن مدة الحفظ تعتمد على نوع الفاكهة أو الخضار، بعضها يحتفظ بالطازجية لمدة أطول من الآخر.

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