إعلامى يفجر مفاجأة عن حلول الزمالك لإنهاء أزمة غرامة بوطيب

كشف الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، عن الحلول التي سوف يلجأ لها مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، لحل أزمة غرامة خالد بوطيب مهاجم الفريق الأسبق.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "غرامة بوطيب أصبحت أمر واقع والزمالك بات مطالب بتسديد مبلغ 2.4 مليون من أجل إنهاء إيقاف القيد وإجراء صفقات جديدة".

وأضاف أمير هشام: "الزمالك قد يلجأ إلى اقتراض الأموال ورجال الأعمال المحبين للنادي لحل تلك الأزمة، بجانب التواصل مع اللاعب لحل ودي لجدولة الغرامة، كما أن الإدارة تأمل في تحقيق بطولة الكونفدرالية والمنافسة أيضًا على السوبر الإفريقي، لتحصيل الأموال".