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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الخال مش والد .. سائق يهتـ.ـك عرض ابنة شقيقته |ما القصة؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

من المتعارف عليه في الأمثال الشعبية أن الخال والد، إلا أنه في هذه الواقعة التي جرت تفاصيلها في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، تبدلت كل المعاني الطيبة التي يدل عليها المثل الشعبي، وذلك بعد أن تحول الخال إلى ذئب بشري ينهش في لحم ابنة شقيقته بعد أن هتـ.ـك عرضها رغما عنها، وفض غشاء بكارتها وعاشرها معاشرة الأزواج.

تفاصيل الواقعة 

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد للمتهم بهتـ.ـك عرض ابنة شقيقته بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 23871 لسنة 2023 جنايات ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم 2004 لسنة 2023 كلي جنوب بنها ان المتهم محمد محمد حسن علي 45 سنة سائق مقيم  مدينة فتح الكابلات - شبرا الخيمة لأنه في تاريخ سابق علي تحرير المحضر بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة واقع المجني عليها "سندس.س.ع.ا" والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير رضاها بأن استدرجها إلى مكان قصي عن أعين الناس، وحسر ملابسها عنوة عنها، وعاشرها معاشرة الأزواج بغير رضاها وفض غشاء بكارتها حال كونه من أصولها ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتضمنت شهادات الاثبات شهادة المجنى عليها "سندس.س.ع.ا"  16 سنة طالبة مقيمة مدينة القمح شبرا الخيمة ثان، انها اثناء تواجدها بمنزل جدتها قام المتهم ( وهو شقيق والدتها ) باستدراجها الي إحدى غرف المسكن واستغلال أن جدتها طريحة الفراش وهتك عرضها، كما هددها إن أفشت أمره سوف يقوم بقتلـ.ـها وقتـ.ـل والدها، وقام بمواقعتها على مدار أربع سنوات أكثر من مرة.

الخال والد شبرا الخيمة ذئب بشري ابنة شقيقته

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