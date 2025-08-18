تكليف الدكتور محمد شوشة مديرا لمركز ربط الجامعة بالصناعة بـ كفر الشيخ

أصدر الدكتور إسماعيل القن، رئيس جامعة كفر الشيخ، قرارًا بتكليف الدكتور مهندس محمد عبد المعطي شوشة، عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة، مديرًا لمركز ربط الجامعة بالصناعة.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد شوشة، يعمل مدرسًا للهندسة الإنشائية بكلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، وحصل على درجة الدكتوراة من جامعة المنوفية في أكتوبر 2024م.

ويُعد شوشة من الكفاءات الشبابية المتميزة في مجال الهندسة الإنشائية، وشارك في العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل الخاصة بريادة الأعمال وربط الجامعة بالمجتمع الصناعي.

ويمتلك خبرة طويلة في التصميم الهندسي والإشراف على مشروعات قومية بالمحافظة من خلال كلية الهندسة ومنها: المشاركة في التصميم والإشراف على مشروع الرمال السوداء، والمشاركة في التصميم الهندسي لمباني مرور بلطيم وبيلا وقلين، والمشاركة في تصميم أبراج المحافظة بكفر الشيخ، والمشاركة في أعمال التصميم الخاصة بتطوير ورفع كفاءة ميناء البرلس، بالإضافة إلى المشاركة في أعمال تصميم لبعض المنشآت بجامعة كفر الشيخ.