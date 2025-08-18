رئيس جامعة كفر الشيخ: «كن مستعداً» خطوة مهمة نحو تمكين الشباب.. صور

شهد الدكتور إسماعيل إسماعيل ابراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، انطلاق فعاليات النسخة الثانية من مبادرة «كن مستعدًا»، تحت شعار «مليون مؤهل مبتكر»، (Be Ready- 1M)، والتي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برعاية الدكتور أيمن عاشور، بالشراكة مع عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية، وذلك بمقر المركز الجامعي للتطوير المهني بحضور الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء غازي، المدير التنفيذي للمركز، وأعضاء الفريق الإداري للمركز.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس جامعة كفر الشيخ، عن بالغ سعادته بانطلاق المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "كُن مستعدًا"، والتي تعكس حرص الدولة على الاستثمار في طاقات الشباب وتأهيلهم بالمهارات التي تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، مؤكدا أن الاستثمار في الشباب هو استثمار في المستقبل، وذلك في ظل التطور التكنولوجي الهائل الذي يتطلب إعادة تأهيل وتنمية المهارات لتلبية احتياجات وظائف المستقبل.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى حرص الجامعة على تعزيز الشراكات الدولية ونشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، موضحًا أن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تمكين الشباب من المنافسة إقليميًا ودوليًا، بما ينسجم مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، مثمنا جهود القيادة السياسية ورعايتها للمبادرة لإيمان الدولة بدور الشباب كمحرك للتنمية.

وأكد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، أن المبادرة تعد إحدى الآليات التنفيذية للمبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»، التي تهدف إلى إتاحة فرص التدريب والتأهيل بمهارات المستقبل التي يحتاجها سوق العمل، مشيرًا إلى أنها تعمل على بناء شخصية متكاملة للطلاب من الناحية العلمية والعملية والشخصية، مشيدا بدور المركز الجامعي للتطوير المهني باعتباره حلقة الوصل الأساسية بين الطلاب وسوق العمل، مؤكدا أهمية المبادرة في تعزيز قيم الانتماء الوطني، وتأهيل الطلاب بالمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل.

ومن جانبها، أشارت الدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن المبادرة تستهدف تدريب وتأهيل مليون طالب وخريج ليصبحوا "مؤهلين مبتكرين"، قادرين على التميز والمنافسة في وظائف الحاضر والمستقبل، من خلال اكتساب مهارات ذاتية وحياتية ورقمية وتخصصية، إضافة إلى مهارات الاستعداد المهني وسوق العمل، فضلًا عن التدريب على الابتكار المؤسسي.

وأكدت الدكتور أماني شاكر، أن المبادرة تتضمن أربعة محاور رئيسية تشمل: مهارات الاستعداد المهني، المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي، مهارات الابتكار المؤسسي، مهارات ريادة الأعمال، مشيرةً إلى أن الفترة القادمة ستشهد انطلاق التدريبات وورش العمل بالجامعة للنسخة الثانية من المبادرة، وذلك ضمن خطة استراتيجية لتمكين الطلاب والخريجين من اكتساب المهارات الحديثة اللازمة للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.