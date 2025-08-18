قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدون تغيير لقواعد القبول بالجامعات |ننشر قائمة الكليات المتاحة لطلاب البكالوريا المصرية
تحقيقات موسعة في واقعة مصرع طفل عقب تناوله "إندومي" بالمرج
معبر رفح.. بث مباشر لبرنامج على مسئوليتي لمناقشة الأوضاع في غزة
لإنقاذ غزة.. أحمد موسى يكشف موقف حماس من المقترح المصري القطري
بوتين يتواصل مع قادة العالم قبيل زيارة زيلينسكي للبيت الأبيض
برلمانية: زيارة الوفد المصري الفلسطيني لمعبر رفح تأكيد على الرفض القاطع للتهجير
برلماني: الدور المصري ركيزة أساسية في جهود وقف العدوان على غزة
9 علامات تدل على نقص فيتامين د في جسمك
"كل واحد يختار اللي يناسبه"..التعليم تنفي إجبار الطلاب على البكالوريا المصرية
التعليم تنفي إتاحة التحويل من البكالوريا المصرية للثانوية العامة والعكس
بالتفاصيل .. ننشر الفرق بين المواد المقررة في الثانوية العامة والبكالوريا المصرية
التعليم : التحسين متاح في البكالوريا فقط والثانوية العامة “مافيهاش فرص”
بدون تغيير لقواعد القبول بالجامعات |ننشر قائمة الكليات المتاحة لطلاب البكالوريا المصرية

ياسمين بدوي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تفاصيل قائمة الكليات المتاحة أمام طلاب المسارات الأربعة في نظام البكالوريا المصرية المقرر تطبيقه من العام الدراسي المقبل على طلاب الصف الأول الثانوي “اختياريا” 

وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يأتي هذا التوضيح المبكر للمسارات والتخصصات يأتي في إطار حرصهما على توفير أقصى درجات الشفافية والتوجيه للطلاب وأولياء الأمور ، لتمكين الطلاب من اتخاذ قرارات واعية بناءً على اهتماماتهم وقدراتهم ، بالتوافق مع ميول وإمكانيات كل طالب ، من خلال تمكين الطلاب من اختيار التخصصات التي تتناسب مع قدراتهم وتطلعاتهم.


قواعد القبول في الجامعات ثابتة لطلاب البكالوريا والثانوية العامة

 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قواعد القبول في الجامعات ثابتة لطلاب نظامين البكالوريا المصرية والثانوية العامة 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نظام شهادة البكالوريا المصرية يوفر فرصا للتحسين متمثلة في فرص امتحانية متعددة في كل مادة بكامل الدرجة في الصفين الثاني والثالث ، أما نظام الثانوية العامة يوفر فرصة امتحان واحدة فقط للطالب في كل مادة دراسية بالإضافة لامتحان الدور الثاني بنصف الدرجة

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن عدد المواد الدراسية في الصفين الثاني والثالث في نظام البكالوريا المصرية 6 مواد فقط بالإضافة لمادة الدين خارج المجموع ، أما في الثانوية العامة عدد المواد في الصفين الثاني والثالث 11 مادة بالإضافة للمواد خارج المجموع 

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها ، شرحا تفصيليا للمواد الدراسية في كل من نظام شهادة البكالوريا المصرية ونظام شهادة الثانوية العامة ، وذلك في إطار حرصها المتواصل على توعية أولياء الأمور والطلاب بتفاصيل كل نظام.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي صدور أي قرارات تنص على إجبار طلاب الصف الأول الثانوي على اختيار البكالوريا المصرية بدلا من الثانوية العامة أو العكس

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : الطالب من حقه قانونا اختيار النظام المناسب له 

