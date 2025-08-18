بدون تغيير لقواعد القبول بالجامعات |ننشر قائمة الكليات المتاحة لطلاب البكالوريا المصرية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تفاصيل قائمة الكليات المتاحة أمام طلاب المسارات الأربعة في نظام البكالوريا المصرية المقرر تطبيقه من العام الدراسي المقبل على طلاب الصف الأول الثانوي “اختياريا”

وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يأتي هذا التوضيح المبكر للمسارات والتخصصات يأتي في إطار حرصهما على توفير أقصى درجات الشفافية والتوجيه للطلاب وأولياء الأمور ، لتمكين الطلاب من اتخاذ قرارات واعية بناءً على اهتماماتهم وقدراتهم ، بالتوافق مع ميول وإمكانيات كل طالب ، من خلال تمكين الطلاب من اختيار التخصصات التي تتناسب مع قدراتهم وتطلعاتهم.



قواعد القبول في الجامعات ثابتة لطلاب البكالوريا والثانوية العامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قواعد القبول في الجامعات ثابتة لطلاب نظامين البكالوريا المصرية والثانوية العامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نظام شهادة البكالوريا المصرية يوفر فرصا للتحسين متمثلة في فرص امتحانية متعددة في كل مادة بكامل الدرجة في الصفين الثاني والثالث ، أما نظام الثانوية العامة يوفر فرصة امتحان واحدة فقط للطالب في كل مادة دراسية بالإضافة لامتحان الدور الثاني بنصف الدرجة

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن عدد المواد الدراسية في الصفين الثاني والثالث في نظام البكالوريا المصرية 6 مواد فقط بالإضافة لمادة الدين خارج المجموع ، أما في الثانوية العامة عدد المواد في الصفين الثاني والثالث 11 مادة بالإضافة للمواد خارج المجموع

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها ، شرحا تفصيليا للمواد الدراسية في كل من نظام شهادة البكالوريا المصرية ونظام شهادة الثانوية العامة ، وذلك في إطار حرصها المتواصل على توعية أولياء الأمور والطلاب بتفاصيل كل نظام.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي صدور أي قرارات تنص على إجبار طلاب الصف الأول الثانوي على اختيار البكالوريا المصرية بدلا من الثانوية العامة أو العكس

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : الطالب من حقه قانونا اختيار النظام المناسب له