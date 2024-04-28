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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

المقاطعة تواصل نجاحها..البلطي يهبط 35 جنيها والماكريل 50| أسعار جميع أنواع الأسماك

صدى البلد

تراجعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأحد 28\4\2024 في الأسواق نتيجة لحملات المقاطعة التي بدأت في عدد من المحافظات.

أسعار الأسماك اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد متوسط أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الاحد، ضمن نشرته الخدمية. 

وهبط سعر السمك البلطي إلى ما بين 56 و68 جنيها للكيلو بعد أن كان يتراوح ما بين 80 و85 جنيها. 

وسجل سعر السمك الماكريل بين 90 و 100 جنيه للكيلو مقابل 145 جنيها الأسبوع الماضي. 

وتراوح سعر قشر البياض بين 90 إلى 140 جنيها للكيلو. 

فيما تراوح سعر السمك القراميط بين 30 و70 جنيها للكيلو.

والسمك المكرونة الخليجي تراوح بين 70 و 100 جنيه للكيلو. 

أما سعر السمك المكرونة السويسي فتراوح بين 85 و 120 جنيها للكيلو. 

وتراوح سعر السمك الموسى بين 150 و250 جنيها للكيلو.

السمك المرجان تراوح بين 75 و115 جنيها للكيلو لأجود نوع، أما المجمد فتراوح بين 30 و50 جنيه للكيلو.

وتراوح سعر السمك البربورن ١ بين 90 و140 جنيه للكيلو. أما البربون ٢ فتراوح بين 65 و75 جنيه.

أما السمك البوري ١ فتراوح بين 100 و 150 جنيه إما البوري ٢ فتراوح بين 85 و95 جنيها 

وكانت قد بدأت حملات المقاطعة للأسماك تحت مسمى خليها تعفن منذ بداية الأسبوع الجاري في عدد من المحافظات على رأسها بورسعيد والإسماعيلية. 

علق عبده رضوان رئيس شعبة الأسماك في بورسعيد، على حملة المقاطعة في محافظة بورسعيد لشراء الأسماك، مشيرا إلى أن المشكلة أن المعروض من الأسماك في بورسعيد أقل من المطلوب.

وأضاف رئيس شعبة الأسماك في بورسعيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، الاثنين، أن أسعار الأسماك انخفضت اليوم في المحافظة قليلا، متابعا أن المضاربة على الأسعار من المنبع تسبب في ارتفاع الأسعار.

 

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