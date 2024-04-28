تعليق العمل بجامعة جنوب الوادي بسبب الطقس السيئ.. تعرف على التفاصيل

أكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، أن الأمور اليوم تسير بشكل جيد، مشيرا إلى أن قرار تعليق الدراسة بالجامعة اليوم، نتيجة وجود أنباء بوجود عاصفة، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتعليق الدراسة اليوم.

وقال أحمد عكاوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنانج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “نهاد سمير وعبيدة”، أنه تم تشكيل غرفة عمليات وغرفة لإدارة الأزمات بالجامعة نتيجة تحذيرات من الأرصاد بوجود عاصفة، مؤكداً أنه نتعامل بشكل مباشر مع الإعلام الرسمي للدولة.



وتابع رئيس جامعة جنوب الوادي، أنه سنستأنف الدراسة بدءا من الغد، مؤكدا أن غرفة العمليات المركزية بالجامعة، لم تسجل أى شكاوى أمس جراء العاصفة التي ضربت البلاد على مدار اليوم، ولا توجد أى خسائر جراء سوء الأحوال الجوية.