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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استعدادا لمذكرة اعتقال نتنياهو.. المؤسسة الأمنية تدفع للموافقة على صفقة التبادل

صدى البلد

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن المؤسسة الأمنية في إسرائيل أصبحت تدفع باتجاه الموافقة على صفقة التبادل وتعتبرها أهم من العملية العسكرية في مدينة رفح جنوب غزة.

وأوضحت القناة 12 العبرية، أن الحكومة والجيش يستعدان لقرار إصدار مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.

وفي وقت سابق، كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن جهود تبذلها تل أبيب لمنع إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق مسؤولين إسرائيليين كبار من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

ووفقا لصحيفة معاريف العبرية، يقوم مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزارة الخارجية بتنسيق جميع الإجراءات التي تتم في عدة قطاعات.

وقالت الصحيفة إنه على المحور الدبلوماسي هناك نقاش حي، بشكل رئيسي مع الحكومة الأمريكية، على أساس أن الأمريكيين لا يستطيعون إلغاء قرار إصدار مذكرات الاعتقال، إذا تم اتخاذه، لكنهم سيحاولون تسهيل قرارات المحكمة.

وبحسب التقديرات، من المتوقع أن يتم اتخاذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية بشأن إسرائيل في غضون أسابيع قليلة.

وتلقت إسرائيل في الأيام الأخيرة تقارير تفيد بوجود احتمال متزايد لإصدار مذكرات اعتقال دولية بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، في محكمة لاهاي. 

الإعلام الإسرائيلي العملية العسكرية في مدينة رفح بنيامين نتنياهو حكومة الاحتلال رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو

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