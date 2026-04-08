الدور المصري عنصر حاسم في حماية فرص التهدئة وتحقيق سلام أكثر ثباتًا واستقرارًا بالشرق الأوسط

في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتشابك مسارات الأزمة في الشرق الأوسط، برز التحرك المصري كأحد أهم مسارات التهدئة السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى منع انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة بين الولايات المتحدة وإيران .

وفي وقت تتزايد فيه المخاطر على المستويين الإقليمي والدولي، يبدو الدور المصري عنصرًا حاسمًا في حماية فرص التهدئة، والعمل من أجل سلام أكثر ثباتًا واستقرارًا في الشرق الأوسط، وهو ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء، عقب إعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وايران لمدة أسبوعين- عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي - قائلا،:"وسوف أستمرّ في بذل كل جهد صادق ومخلص يهدف إلى إنهاء الصراعات وإرساء السلام العادل والشامل فى منطقتنا وفي العالم بأسره"، داعياً كافة الأطراف للانخراط بجدية فى المباحثات، وصولا للسلام الدائم والتعايش السلمي بين شعوب المنطقة والعالم، ومشدداً في الوقت نفسه على استمرار دعم مصر - قيادة وحكومة وشعبا - لأمن واستقرار ورخاء الأشقاء فى دول الخليج والعراق والأردن.

ومنذ اللحظات الأولى لتسارع الأحداث، دفعت القاهرة باتجاه خفض التصعيد، معتمدة على شبكة اتصالات واسعة وتحركات سياسية مكثفة، انطلاقًا من قناعة ثابتة بأن توسيع دائرة الصراع لن يهدد أمن الإقليم فقط، بل سيمتد أثره إلى الاقتصاد الدولي وحركة التجارة والطاقة والاستقرار العالمي.

الدور المصري.. تحرك نشط لاحتواء الأزمة قبل اتساعها

ولم يُبنَ التحرك المصري على رد فعل مؤقت، بل على رؤية سياسية تعتبر أن احتواء الأزمات قبل تفاقمها، هو السبيل الأنجح لحماية استقرار المنطقة، وبناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حشدت مصر كل قنواتها الدبلوماسية من أجل وقف التصعيد، مع التمسك بمبادئ السياسة الخارجية المصرية الواضحة، والتي تقوم على احترام سيادة الدول، والحفاظ على الدولة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وإعطاء الأولوية للحوار على حساب منطق المواجهة العسكرية.

وأضفى هذا التحرك على الدور المصري طابعًا محوريًا، ليس فقط باعتباره ساعيًا للتهدئة، بل أيضًا باعتباره طرفًا قادرًا على التواصل مع مختلف الفاعلين الإقليميين والدوليين في لحظة شديدة الحساسية، ومن هنا، اكتسبت الاتصالات المصرية أهمية خاصة، بوصفها جهدًا مباشرًا لتقليص مساحة التوتر، ومنع انتقال الاشتباك السياسي والعسكري إلى مرحلة أكثر خطورة.

وزير الخارجية في قلب المشهد.. اتصالات مكثفة بتوجيه من القيادة السياسية

وتجسدت التحركات المصرية بوضوح في النشاط الدبلوماسي الذي قاده وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث أجرى سلسلة اتصالات مكثفة مع عدد من وزراء الخارجية والمسؤولين الإقليميين والدوليين، من بينهم مسؤولون في الولايات المتحدة، وإيران، ودول أخرى معنية بتطورات الأزمة، وذلك بهدف منع التصعيد الحالي من الخروج عن السيطرة؛ وذلك في إطار الجهود المصرية المستمرة لمتابعة التطورات المتسارعة، واحتواء التداعيات، ومنع توسع الصراع في المنطقة.

وخلال هذه المشاورات، شدد وزير الخارجية على ضرورة التحلي بالحكمة وضبط النفس، مؤكدًا أن المنطقة تمر بمرحلة حرجة لا تحتمل مزيدًا من المغامرات العسكرية أو الحسابات المنفلتة، كما ركزت الاتصالات على خطورة استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية، وعلى الحاجة الملحة لمنع انتقال الأزمة من دائرة التوتر إلى ساحة حرب أوسع يصعب احتواؤها لاحقًا.

القاهرة وواشنطن.. تنسيق مباشر لخفض التصعيد

وفي إطار هذا التحرك، أجرى وزير الخارجية اتصالًا مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، تناول مستجدات التصعيد العسكري في المنطقة، وأكد الدكتور بدر عبدالعاطي خلال الاتصال، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد ومنع الانزلاق إلى حافة الانفجار والفوضى، محذرًا من أن استمرار الحرب يفرض تداعيات خطيرة ليس فقط على دول الإقليم، وإنما على الاقتصاد المصري والعالمي على السواء .

كما عكست هذه الاتصالات تقديرًا أمريكيًا للدور المصري في احتواء الأزمات وفتح قنوات الاتصال التي تسهم في تهدئة الموقف، كما جرى الإشادة بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر في الوساطة والتعامل مع التحديات المتصاعدة، بما يؤكد أن القاهرة تمثل أحد المداخل الأساسية لأي مسار جاد يستهدف خفض التوتر ومنع اتساع دائرة الصراع.

المسار التفاوضي مع إيران.. مصر تدفع باتجاه الحل السياسي

ولم يقف النهج المصري عند حدود إدارة التوتر الآني، بل امتد إلى دعم أي مسار تفاوضي يمكن أن يفتح الباب أمام التهدئة المستدامة، ففي اتصال بين وزير الخارجية والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ناقش الجانبان تطورات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني؛ حيث شدد عبد العاطي على أهمية استمرار هذا المسار التفاوضي، باعتباره فرصة مهمة لتحقيق التهدئة، وتجنب التصعيد، ومنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من عدم الاستقرار .

وتكشف هذه المقاربة عن ثبات الموقف المصري القائم على أن البديل الحقيقي للتصعيد ليس مجرد تهدئة ظرفية، بل فتح مسارات اتصال وتفاوض قادرة على معالجة أسباب التوتر، أو على الأقل منع تحولها إلى صدام واسع النطاق، لذلك بدت القاهرة حريصة على بقاء الأبواب السياسية مفتوحة، حتى في أكثر لحظات الأزمة توترًا، انطلاقًا من إيمانها بأن الحلول العسكرية لا تنتج استقرارًا دائمًا.

منع الحرب الإقليمية.. أولوية مصرية ثابتة

ويتسم الموقف المصري الرسمي بالوضوح في التحذير من انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة، وفي اتصالات أخرى أجراها وزير الخارجية مع أطراف دولية، شدد على ضرورة تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في بؤر الاشتعال المختلفة، واحتواء التصعيد الإقليمي، مؤكدًا أن مصر تبذل جهودًا حثيثة لوقف التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب واسعة.

ورغم اختلاف الملفات المشتعلة داخل الإقليم، فإن الرسالة المصرية بدت واحدة: (لا بد من وقف دوامة التوتر قبل أن تتجاوز قدرة الجميع على الاحتواء).

ومن هذا المنطلق، تنظر القاهرة إلى التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران باعتباره جزءًا من مشهد إقليمي شديد الهشاشة، وأن أي انفجار جديد فيه ستكون له انعكاسات مباشرة على أمن الممرات البحرية، واستقرار أسواق الطاقة، وتوازنات الأمن الإقليمي، ولذلك جاء التحرك المصري متسقًا مع هدف أكبر يتمثل في تحصين المنطقة من السيناريو الأسوأ، لا انتظار وقوعه، ثم محاولة التعامل مع نتائجه.

الاقتصاد الإقليمي والعالمي في مرمى التداعيات

واحدة من أبرز الرسائل التي حملتها التحركات المصرية، تمثلت في الربط المباشر بين التصعيد العسكري، وبين الكلفة الاقتصادية الباهظة التي يمكن أن تدفعها المنطقة والعالم، فقد حذر وزير الخارجية من التداعيات الاقتصادية الوخيمة لاستمرار الحرب، مشيرًا إلى تأثيراتها على الاقتصاد المصري والعالمي، وعلى حركة الملاحة الدولية، وسلاسل الإمداد، وأسعار النفط والغذاء، فضلًا عن الضغوط التضخمية التي قد تتسع كلما طال أمد الأزمة.

وفي السياق نفسه، أكدت الاتصالات المصرية أهمية ضمان سلامة الملاحة البحرية، محذرة من أن أي اضطراب في الممرات البحرية الحيوية، ستكون له انعكاسات فورية على التجارة الإقليمية والدولية.

ولم يكن هذا التحذير منفصلًا عن الواقع الاقتصادي القائم، بل جاء متسقًا مع تقديرات دولية تشير إلى أن الصراعات المتواصلة في الشرق الأوسط، تُبقي آفاق النمو في المنطقة محاطة بدرجة عالية من عدم اليقين، وتؤثر سلبًا على التنمية والاستثمار والاستقرار الاقتصادي طويل المدى.

وقد أوضح البنك الدولي في تحديثه الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن نمو المنطقة بلغ 1.9% في عام 2024، مع توقع ارتفاعه إلى 2.6% في 2025، لكنه أكد أيضًا أن التوقعات تظل شديدة الهشاشة بسبب استمرار الصراعات، وأن آثار النزاعات لا تتوقف عند حدود اللحظة الراهنة، بل تمتد طويلًا لتعرقل مسارات التعافي والتنمية، وفي ضوء ذلك، يصبح خفض التصعيد هدفًا اقتصاديًا بقدر ما هو سياسي وأمني.

السلام الدائم هو الهدف النهائي للتحرك المصري

التحركات المصرية، وإن انطلقت من أولوية وقف التصعيد العاجل، فإنها تحمل في جوهرها تصورًا أوسع يقوم على أن استقرار المنطقة لا يمكن أن يتحقق عبر التهدئة المؤقتة وحدها، بل من خلال تثبيت مقاربة سياسية تُعلي من قيمة الحوار وتحاصر منطق القوة، ولهذا شددت القاهرة، في أكثر من مناسبة، على التزامها بمواصلة المسار الدبلوماسي، والعمل من أجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، باعتبار أن البديل عن ذلك هو مزيد من التوترات الممتدة والارتدادات الأمنية والاقتصادية التي تصيب الجميع.

كما أن إصرار مصر على استمرار المشاورات مع الأطراف المختلفة، يعكس رغبتها في بناء أرضية تمنع التدهور، وتعيد الاعتبار للحلول السياسية قبل أن تغلق نوافذ التهدئة، وهذا ما يجعل التحرك المصري في الأزمة الراهنة، امتدادًا لدور أوسع تؤديه القاهرة في إدارة التوازنات الإقليمية، والدفع نحو حلول تقلل الخسائر وتحافظ على الحد الأدنى من الاستقرار الإقليمي والدولي.

وفي المحصلة، تكشف القراءة الدقيقة للموقف المصري أن القاهرة لا تتعامل مع التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران بوصفه أزمة عابرة، بل باعتباره اختبارًا خطيرًا لقدرة المنطقة على تفادي الانفجار الشامل، ومن هنا جاء التحرك الدبلوماسي المصري المكثف، بقيادة وزير الخارجية وبتوجيه من القيادة السياسية، ليسعى إلى خفض التوتر، ومنع اتساع الحرب، وصيانة أمن الملاحة والتجارة والطاقة، والدفاع عن خيار التفاوض باعتباره الطريق الأقل كلفة والأكثر عقلانية.