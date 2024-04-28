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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام غالي: أزمة المنشطات أصعب لحظات حياتي

حسام غالي
حسام غالي

أكد حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن أصعب موقف مر عليه أثناء مسيرته كان واقعة إيجابية عينته واتهامه بتعاطي المنشطات.

وأوضح حسام غالي عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc : كنت هتجنن .. شكيت في نفسي لأني كنت حريص على نفسي جدا وكنت مهدد بالايقاف سنتين مما ينهي مسيرتي.

وأضاف حسام غالي: الزمالك فاوضني مرة واحدة عندما كنت محترفا بالخارج في 2010 تقريباً عن طريق الأستاذ ممدوح عباس واعتذرت له بكل احترام.. من أفضل لحظاتي عندما تلقيت تحية من جمهور الزمالك .. كانت آخر مباراة لي والجمهور طلبني وترددت قبل الذهاب إليهم .. من الرائع أن تحظى بدعم جمهور المنافس.

وأكمل: لم يكن ممكنا أن إسئ لجمهور نادي الزمالك ولا يمكن أن استميل جمهوري بمحاولة إهانة المنافس ولا يمكن أن ألعب على وتر الجماهير ولابد من احترام الآخر بشكل عام والابتعاد عن التعصب.

وأشار غالي إلى زيارة وفد الأهلي للزمالك كانت تاريخية وأنه كان ناشئ ويدخل نادي الزمالك بصورة طبيعية والزيارة كانت مهمة لنبذ التعصب.

وأكمل: الكابتن حسين لبيب شخصية محترمة للغاية وأتمنى له التوفيق ومن الرائع تصريحاته الأخيرة التي تبتعد عن التعصب.

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