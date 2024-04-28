تغريدة نتنياهو بشأن المحكمة الجنائية تثير غضب كبار المسؤولين في إسرائيل

أثارت تغريدة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بشأن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، غضب كبار المسؤولين في إسرائيل، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية صباح اليوم الأحد.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر أن "تغريدة نتنياهو ذاتها خطأ في الوقت والوضع الذي تمر به إسرائيل، وأي تصريح قد يؤدي إلى تعقيد الوضع المعقد".

وأضافوا: لا يوجد مكان لإيصال رسالة إلى المحكمة يمكن تفسيرها على أنها تهديد".

وغرد نتنياهو يوم الجمعة الماضي قائلا: "تحت قيادتي لن تقبل إسرائيل أبدا أي محاولة من قبل المحكمة الجنائية في لاهاي لتقويض حقها الأساسي في الدفاع عن نفسها، التهديد الذي يتعرض له جنود الجيش الإسرائيلي والشخصيات العامة في إسرائيل، الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط والدولة اليهودية الوحيدة في العالم، فضيحة ولن نستسلم له".

ونشرت تقارير في الأيام الأخيرة تفيد بأنه يجري النظر في إمكانية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين.