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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

Apple تطلق أجهزة iPad قابلة للطي في 2024

آيباد قابل للطي في
آيباد قابل للطي في 2024

تعتزم شركة "آبل" عملاق التكنولوجيا الأمريكية، إطلاق سلسلة أجهزة لوحية من آيباد قابلة للطي بحلول العام المقبل مع مسند من ألياف الكربون.

ووفقا لتقرير من موقع macrumors، تستعد Apple لطرح جهاز iPad قابل للطي مزودًا بمسند من ألياف الكربون في وقت ما من العام المقبل ، وفقًا لتغريدات المحلل والخبير التقني Ming-Chi Kuo في موقع التدوينات القصيرة تويتر.

آيباد قابل للطي في 2024

في سلسلة من التغريدات ، قال Kuo إنه يتوقع طرح جهاز "آيباد بتصميم جديد كليًا قابل للطي" ليكون بذلك نقلة نوعية في حياة هذه الأجهزة، مع تأكيده على عدم وجود إصدارات رئيسية أخرى من iPad‌ خلال الفترة القادمة التي تتراوح مدتها من التسعة أشهر إلى الاثني عشر القادمة. 

وقال المحلل التقني إنه كان "متأكد" من أن الجهاز اللوحي القابل للطي سيصل للأسواق العالمية خلال عام 2024 ، لكنه لم يقدم جدول زمني أكثر تحديدًا.

آيباد قابل للطي في 2024

تشير أحدث آراء المحلل التقني إلى أنه سيتم استخدام مادة ألياف الكربون في تصنيع حامل الجهاز اللوحي القابل للطي لجعله أخف وزنا وأكثر متانة. 

وبحسب ما ورد ، فإن شركة Anjie Technology الصينية المتخصصة في مجالات التلميع والصقل سيكون المستفيد الجديد من آيباد القابل للطي.

يقال إن جهاز iPad القابل للطي مزود بمسند من ألياف الكربون ، مما يجعله أخف وزناً وأكثر متانة بالمقارنة مع الحوامل التقليدية المصنوعة من مواد أخرى. 

ومن المتوقع أن يكون هذا المسند المصنوع من ألياف الكربون نقطة قوة تزيد من مبيعات iPad القابل للطي ، حيث سيسمح للمشترين باستخدام الجهاز بدون استخدام اليدين ضمن مجموعة متنوعة الزوايا المختلفة وفي عدد كبير من الأوضاع.

تغريدات الخبير التقني

واستنادًا إلى خطط AppleiPad‌ ، قال Kuo إنه يتخذ "نهجًا حذرًا" بالنسبة لأجهزة وشحنات iPad‌ موديلات عام 2023 ، وتوقع انخفاضًا سنويًا بنسبة 10-15% خلال مبيعات هذا العام من آيباد. 

ومع ذلك ، فهو يتوقع أن يعمل مودل 2024 القابل للطي على "زيادة الشحنات والمبيعات وتحسين تشكيلة المنتجات المقدمة ككل".

وهذه ليست المرة الأولى التي تتردد شائعات قوية عن تخطيط "آبل" لإطلاق "أيبد" القابل للطي. 

وزعم تقرير نشر بتاريخ أكتوبر 2022 من محللين في CCS Insight أن شركة Apple تخطط لطرح iPad‌‌ القابل للطي في عام 2024 قبل اعتماد نفس التكنولوجيا لأجهزة آيفون iPhone‌.

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وتختبر شركة آبل شاشة iPad‌‌ قابلة للطي يبلغ حجمها حوالي 20 بوصة ، وفقًا للمحلل روس يونج Ross Young، ومع ذلك يتوقع يونج أن يصل الجهاز بهذا الحجم من شاشة العرض إلى الأسواق في وقت لاحق من عام 2026 أو 2027 وليس قبل ذلك.

آيفون Apple iPad ألياف الكربون آبل آيباد iPhone‌ تويتر

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