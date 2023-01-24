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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أجهزة آبل للجيل القادم تنطلق بأسرع معالج في العالم M3

أجهزة آبل للجيل القادم
أجهزة آبل للجيل القادم تنطلق بأسرع معالج في العالم M3

تعمل عملاقة صناعة الأجهزة الإلكترونية "آبل" على تصنيع جيل جديد من  MacBook Air و iMac بوحدة معالجة مركزية من M3 المصممة بدقة تصنيع 3 نانومتر الأكثر كفاءة والأسرع، وفقًا لتقرير صادر عن من وكالة بلومبرج Bloomberg.

 

حتى الآن ما زال تاريخ إصدار الجيل الجديد من الأجهزة بشريحة  M3 غير واضح أو محدد من قبل الشركة الأمريكية، ولكن يتوقع التقرير الإخباري  أن تصل شريحة M3 للأسواق بالفعل في وقت لاحق من هذا العام أو أوائل العام المقبل.

 

نشرت وكالة بلومبرج في يونيو من العام الماضي تقريرا تفيد من خلاله أن "ابل" Apple، تطور حاليا جهاز MacBook Air مقاس شاشة 13 بوصة مزود بوحدة معالجة مركزية M3 ، و MacBook Air مقاس شاشة 15 بوصة ، وجهاز iMac جديد كلهم بالشريحة الجديدة الأكثر فاعلية، وتكهنت أن تظهر الأجهزة الجديدة في الاسواق بداية عام 2023 وهو ما لم يحدث حتى الآن.

 

بدلاً من تضمين الرقائق الإلكترونية الأحدث، قامت Apple باستخدام رقائق M2 Pro و M2 Max الجديدة مع مجموعة MacBook Pro التي أعلنت عنها في وقت سابق من هذا الشهر ، كما أضافت شريحة M2 Pro إلى جهازها المحمول Mac Mini. تعتمد هذه الشرائح على دقة تصنيع بتكنولوجيا 5 نانومتر من الجيل الثاني ، والتي تعتبر ترقية بالمقارنة مع دقة تصنيع الـ 5 نانومتر القياسية التي تستخدمها Apple لتصنيع شرائح M1 الخاصة بها.

 

من المتوقع أن تكون شريحة معالجة M3 القادمة خطوة مهمة إلى الأمام ومحورية في أجهزة آبل. وفقًا لشركة TSMC التايوانية المسؤولة عن تصنيع رقائق الشركة التي تستخدمها Apple ، يمكن لدقة تصنيع الـ 3 نانومتر الجديدة تحسين السرعة بنسبة تصل إلى 15% وتقليل استهلاك الطاقة بنسبة 30 % مقارنة بدقة تصنيع الـ 5 نانومتر. بدأت TSMC في إنتاج رقاقات 3 نانومتر بكميات كبيرة في مصانعها في تايوان العام الماضي ، ولكن التكنولوجيا الجديدة في التصنيع لن تصل مصنع أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية قبل عام  2026 بسبب عدم جاهزية مصانع  الشركة المصنعة للرقائق.

 

أجهزة MacBook Air و iMac ليسا الجهازين الوحيدين اللذين سيحصلان قريبًا الحصول على ترقية مع معالج M3، حيث أعلنت العلامة التجارية  "آبل" عن جهاز MacBook Pro الجديد ، وقال المحلل المتخصص في التكنولوجيا Ming-Chi Kuo من شركة Apple إن الشركة قد تطلق دفعة أخرى من موديلات حاسوب MacBook Pro مع معالجات M3 Pro و M3 Max بتكنولوجيا الـ 3 نانومتر الجديدة في النصف الأول من عام 2024.

 

حتى الآن لم تعلن آبل رسميا من خلال بيان هذه التكهنات ولكن الايام ستظهر جدولها الزمني للمنتجات الجديدة ولكن المؤكد حتى الآن أن Apple ستطلق جهاز Mac بشاشة تعمل باللمس في عام 2025.

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