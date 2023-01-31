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رئيس التحرير
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أخبار العالم

خسارة كبيرة.. قرار عاجل من السلطات السعودية بشأن الوافدين

السعودية علم
السعودية علم

وقعت الهيئة العامة للنقل بالسعودية بمقرها الرئيسي في الرياض، اتفاقية دعم مبادرة توطين" مهن "قائدي مركبات النقل الثقيل" بهدف تعزيز جهود التوطين للفرص الوظيفية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتمكين السعوديين للعمل في مهن القطاع اللوجستي.

وجاءت الاتفاقية السعودية الموقعة بين الطرفين استكمالاً للجهود المبذولة في تحقيق طموحات رؤية المملكة 2030 بزيادة فرص التوظيف بما يسهم في خفض معدلات البطالة، حيث تهدف مبادرات التوطين التي تعمل عليها الهيئة العامة للنقل وتأتي ضمن مستهدفاتها الاستراتيجية إلى دعم منشآت القطاع الخاص، وتطوير الكوادر الوطنية، ورفع مستوى مهارات العاملين؛ بما يضمن تطوير الخدمات اللوجستية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

وتتمثل آلية الدعم المقدم للمستفيدين من المبادرة في دعم تكاليف تدريب القيادة والفحص الطبي، ودعم إصدار رخص القيادة. 

 كما سيتم تقديم دعم الأجور من صندوق تنمية الموارد البشرية، وذلك نظرًا لأهمية هذه المهن ودورها الحيوي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية؛ بما يضمن تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز دورها في رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة.

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السعودية النقل الثقيل قطاع النقل القطاع الخاص الموارد البشرية خفض معدلات البطالة رؤية المملكة 2030

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