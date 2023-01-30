السعودية.. قرار عاجل من التعليم بشأن الدراسة

أعلنت إدارات التعليم بمحافظة العلا وينبع وجامعة طيبة في المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، عن تعليق الدراسة الحضورية غدا الثلاثاء بسبب الطقس.

وقالت إدارة التعليم بمحافظة العلا السعودية عبر "تويتر": "بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وتعليمات الدفاع المدني، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر التحول من الدراسة الحضورية إلى التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الثلاثاء بمدارس تعليم العلا لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس".

وقالت إدارة تعليم ينبع السعودية: "بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وتعليمات الدفاع المدني، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر التحول من الدراسة الحضورية إلى التعليم "عن بعد" عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الثلاثاء بمدارس تعليم ينبع والقطاعات التابعة لها لجميع الطلبة، ومنسوبي ومنسوبات المدارس".

كما أعلنت جامعة طيبة السعودية عبر “تويتر”: "بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد تعلن جامعة طيبة عن تعليق الدراسة الحضورية يوم الثلاثاء في فرعي الجامعة بمحافظة العلا وخيبر فقط وذلك لكافة الطلبة لتكون الدراسة عن بُعد عبر البلاكبورد ويشمل ذلك المنسوبين حسب الأنظمة المعمول بها".

وفي وقت سابق، دعت المديرية العامة للدفاع المدني، لأخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم وحتى يوم الجمعة المقبل.

وأوضحت أنه بناءً على تقرير المركز الوطني للأرصاد، ستتأثر منطقة المدينة المنورة بأمطار متوسطة إلى غزيرة تشمل العيص وبدر وينبع والعلا وخيبر المدينة المنورة والمهد ووادي الفرع والحناكية، وأجزاء من المنطقة الشرقية تشمل حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا، وأجزاء من مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم.