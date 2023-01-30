عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. قرار عاجل من التعليم بشأن الدراسة

السعودية
السعودية

أعلنت إدارات التعليم بمحافظة العلا وينبع وجامعة طيبة في المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، عن تعليق الدراسة الحضورية غدا الثلاثاء بسبب الطقس.

وقالت إدارة التعليم بمحافظة العلا السعودية عبر "تويتر": "بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وتعليمات الدفاع المدني، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر التحول من الدراسة الحضورية إلى التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الثلاثاء  بمدارس تعليم العلا لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس".

وقالت إدارة تعليم ينبع السعودية: "بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وتعليمات الدفاع المدني، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر التحول من الدراسة الحضورية إلى التعليم "عن بعد" عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الثلاثاء بمدارس تعليم ينبع والقطاعات التابعة لها لجميع الطلبة، ومنسوبي ومنسوبات المدارس".

بدون أي إجراءات.. السعودية تعلن عن تأشيرة جديدة لأداء العمرة

السعودية تدين استهداف مسجد في مدينة بيشاور بباكستان

كما أعلنت جامعة طيبة السعودية عبر “تويتر”: "بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد تعلن جامعة طيبة عن تعليق الدراسة الحضورية يوم الثلاثاء في فرعي الجامعة بمحافظة العلا وخيبر فقط وذلك لكافة الطلبة  لتكون الدراسة عن بُعد عبر البلاكبورد ويشمل ذلك المنسوبين حسب الأنظمة المعمول بها".

وفي وقت سابق، دعت المديرية العامة للدفاع المدني، لأخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم وحتى يوم الجمعة المقبل.

وأوضحت أنه بناءً على تقرير المركز الوطني للأرصاد، ستتأثر منطقة المدينة المنورة بأمطار متوسطة إلى غزيرة تشمل العيص وبدر وينبع والعلا وخيبر المدينة المنورة والمهد ووادي الفرع والحناكية، وأجزاء من المنطقة الشرقية تشمل حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا، وأجزاء من مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم.

المملكة العربية السعودية مكة المكرمة المدينة المنورة السعودية مكة المملكة تعليق الدراسة العلا السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزّل التردد على نايل سات.. 9 قنوات تذيع مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية

عاجل.. أحمد شوبير يزف بشرى سارة لجمهور الزمالك بصفقة جديدة

قبل غلق القيد.. خالد الغندور يعلن عودة لاعب الأهلي من الإعارة

الأزمة انتهت .. الحكومة تزف خبرًا سارًا بشأن الدولار وموعد انخفاض أسعار السلع

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 كل المحافظات بالاسم ورقم الجلوس .. روابط متاحة

انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر.. وقيمة عيار 21 مفاجأة

أقوال صادمة لوالد الطالب ضحية اعتداء 3 متهمين أمام النيابة

حقيقة تعرض الخطيب لوعكة صحية مع بعثة الأهلي في كأس العالم للأندية

موضوعات متعلقة

بعد هجوم أصفهان .. إيران تهدد أوكرانيا

"مجرم حرب".. إعلان صادم من التلفزيون الحكومي الروسي بشأن إيلون ماسك

تطور خطير.. مسئول روسي كبير يدعو لتوجيه ضربة نووية لـ أمريكا

قرار عاجل في أوكرانيا ضد المتهربين من التجنيد العسكري

"ليس هناك وقت للتفكير".. زيلينسكي يناشد الغرب قبل هجوم أوكرانيا الكبير

تونس.. 11.40% نسبة المشاركة في الدور الثاني للانتخابات التشريعية

في أقرب وقت ممكن.. دولة جديدة تتعهد بتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد-2"

بيان عاجل من أوكرانيا بشأن تورطها في الهجوم علي أصفهان بـ إيران

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو| تحذير من الأرصاد للمواطنين.. وانتهاء أزمة الدولار.. ومفاجأة في أسعار الذهب

ننشر القائمة الكاملة للأهلي في كأس العالم للأندية

على عينك يا تاجر.. رسالة شديدة اللهجة من ميدو بسبب العمولات

برج الميزان .. حظك اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023 : عشاء رومانسي

يساوي أكتر | ميدو يوجه رسالة قوية لـ الزمالك بسبب إمام عاشور

دخل قومي جديد لمصر بمليارات الدولارات|استخراج أول سبيكة ذهب من منجم إيقات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنجلترا.. ملكة جمال تنجو من الموت | ماذا حدث لها ؟

خناقة على تويتر بسبب دخان أصالة.. المطربة تتعرض لانتقادات بعد ظهورها بالفيب

طريقة عمل مخلل الطماطم | بأسهل الخطوات

معاملة البيض.. سعر صادم لـ كرتونة صراصير بألمانيا وسر اعتمادها غذاءً

فيديو

في العناية المركزة.. تفاصيل وعكة الفنان أبو الليف الصحية/ فيديو جراف

إسكندرانية وعندها كوافير.. القبض على ملكة جمال العشوائيات بسمة حجازي

حقيقة طلاق شمس البارودي وحسن يوسف وسر البلاغ العاجل للنائب العام

أبراج تتوافق مع الدلو.. الميزان في المرتبة الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ