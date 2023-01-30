السعودية تدين استهداف مسجد في مدينة بيشاور بباكستان

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الإثنين، عن إدانة المملكة العربية السعودية، واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع في مسجد بمدينة بيشاور الباكستانية، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن وزارة الخارجية شددت على موقف المملكة العربية السعودية الثابت والرافض لاستهداف دور العبادة وترويع الآمنين وسفك دماء الأبرياء، مؤكدة وقوف المملكة إلى جانب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة ضد جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه أو مبرراته.

وقدمت وزارة الخارجية العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية باكستان الإسلامية حكومة وشعبًا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

