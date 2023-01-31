24 ساعة هامة للخارجية المصرية..هل تحدث مقاربة بين أمريكا وروسيا برعاية القاهرة؟

يتميز مسار السياسة الخارجية المصرية خلال السنوات الأخيرة بالسياسة القائمة على التنوع الدولي التي لا يفرض فيها طرف بعينه على مصر خارطة علاقاتها، وتوثقت العلاقات المصرية مع عديد من القوى الدولية ومنها روسيا، لأن موسكو دوما تنظر إلى القاهرة بوصفها شريكًا بارزًا في شمال أفريقيا.

العلاقات المصرية الروسية علاقات متينة ومتجذرة منذ القرن التاسع عشر وحتى الاّن، وتشهد نقلة نوعية بفضل الدعم الكبير الذي يقدمه الرئيسان عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين، وهو الأمر الذي دفع كليهما إلى إطلاق عام 2021 عامًا للتبادل الإنساني، وهو ما يعد جسرا مهمًا لتوطيد العلاقات بين مصر وروسيا، ومحطة للتعاون الشبابي بين البلدين، ما يسهم في توافق رؤى للدولتين.

السيسي وبوتين

زيارة لمتابعة مسار العلاقات

وفي هذا الصدد، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد أبو زيد، أمس الاثنين، أن الوزير سامح شكري، سيتوجه في وقت لاحق إلى العاصمة الروسية موسكو، في "زيارة ثنائية" تستهدف متابعة مسار العلاقات بين البلدين.

ويناقش وزير الخارجية مع المسؤولين الروس مجمل ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين، والتقدم المحرز في تنفيذ مشروعات التعاون، بما يحقق مصالح البلدين.

وقال المتحدث باسم الخارجية: "إن الزيارة سوف تتيح الفرصة للجانبين المصري والروسي للتشاور وتبادل وجهات النظر حول العديد من الملفات الدولية والإقليمية ذات التأثير على المصالح المشتركة للبلدين، بما في ذلك تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها المختلفة".

وعبّر سامح شكري وزير الخارجية، عن سعادته بزيارته إلى العاصمة الروسية موسكو وإجرائه مباحثات مع نظيره سيرجي لافروف.

وقال، خلال جلسة مباحثات مشتركة، في العاصمة موسكو، اليوم الثلاثاء، إن العلاقات المصرية الروسية تقوم على أرضية من تاريخ ممتد.

وأشار إلى أن التضامن كان السمة السائدة في العلاقات بين البلدين، وأن البلدين بصدد الاحتفال بمناسبة مرور 80 عاما على إقامة علاقات دبلوماسية بينهما.

سامح شكري

الطاقة والغذاء محور زيارة شكري لروسيا

وفي هذا الإطار، قال الدكتور حامد فارس، خبير العلاقات الدولية، إن زيارة وزير الخارجية سامح شكري الى موسكو في غاية الأهمية لأنها تعكس العلاقات الاستراتيجية القوية بين مصر وروسيا، وستمثل نقلة نوعية في العلاقات المصرية الروسية في العديد من المجالات.

وأوضح فارس ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الزيارة ستبحث ملفات هامة انعكست بشكل سلبي على مجمل الأوضاع العالمية وبالأخص منطقة الشرق الأوسط نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية ومن أهم هذه الأزمات الطاقة والغذاء على اعتبار أن الدولة المصرية تحصل على الكثير من السلع والحبوب من روسيا وأوكرانيا.

وتابع: بجانب التنسيق والتشاور فيما يخص القضايا الفلسطينية والليبية والسورية على اعتبار أن مصر محور الاستقرار وركيزة أساسية في حفظ السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي زيارة هامة أيضا على المستوى الاقتصادي على اعتبار ان هناك تنسيقا مشتركا اقتصاديا في ظل ان هناك نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا.

ولفت: باعتبار أن روسيا تقوم بتنفيذ محطة الضبعة النووية بحجم استثمارات يصل الى 25 مليار دولار، بجانب أيضا مشاركة روسيا في العديد من الصناعات ومحاولة توطين الصناعات الروسية في محور السويس وبالتالي هناك نوع من أنواع الرغبة الحقيقية للدولتين في العمل على تعزيز وتعظيم العمل السياسي الاقتصادي التجاري الأمني بين الدولتين.

الدكتور حامد فارس، خبير العلاقات الدولية

التهدئة وإنهاء الأزمة

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إن زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري الى موسكو تأتي في توقيت هام لأنها جاءت بعد لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي وهذا يعني أن القاهرة تسعى الى إطلاق حوار ما بين أمريكا وروسيا في تحقيق التهدئة والبحث عن سبيل لإنهاء الأزمة بطرق سلمية.

وأوضح سيد ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الزيارة تأتي في محاولة دور الدبلوماسية المصرية في البحث عن مخارج توافق جديدة لتحقيق التسوية خاصة مع اقتراب العام الأول للحرب الروسية الأوكرانية وفشل كل مؤتمرات السلام السابقة بسبب تعنت أوكرانيا وأيضا بسبب الدعم العسكري اللامحدود من الغرب لأوكرانيا وكل هذا أطال أمد الأزمة.

وأضاف أن الزيارة تأتي في سياق البحث عن فرص دعم وتحقيق التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية، وفي المقابل أيضا الزيارة تدعم العلاقات المصرية الروسية وتأكيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأكد أن مصر لديها علاقات قوية وشراكة مع كافة الدول في إطار تعظيم المصالح المصرية وتنويع شراكات مصر، بجانب أن الزيارة ستبحث فرص التعاون الاقتصادي مع روسيا.

واختتم: تخفيف الآثار الاقتصادية نتيجة الحرب فيما يتعلق بالأمن الغذائي وصادرات القمح الروسية وتأتي أيضا في سياق تخفيف الاثار السلبية العالمية على الاقتصاد المصري والمواطن.