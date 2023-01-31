سامح شكري من موسكو: نحتفل بمرور 80 عامًا على العلاقات الدبلوماسية مع روسيا

أعرب السفير سامح شكري، وزير الخارجية، عن شكره لوزير الخارجية الروسي على حسن الاستقبال والضيافة والمباحثات المعمقة والمثمرة في إطار سعي البلدين لتدعيم العلاقات الثنائية فيما بينهم وتناول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وأضاف “شكري” خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، أذاعته فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن هذه العلاقات بالتأكيد على أرضية من التاريخ الممتد الطويل، مشيرًا: “نحن بصدد الاحتفال بمرور 80 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا وما ينطوي عليه ذلك من تاريخ مشترك وتضامن كان هو السمة السائدة بين البلدين”.



