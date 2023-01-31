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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| موبايل Nokia بكاميرا 200 ميجابكسل بسعر بسيط.. تعرف على أحدث إصدارات Note في السوق حاليا

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

 

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

برخص التراب.. تعرف على أحدث موبايلات Note في السوق حاليا

اشتهرت شركة إنفينيكس  Infinix أنها تحاول إرضاء محبيها من خلال هواتف رخيصة الثمن، لكن مع مواصفات مناسبة في ذات الوقت، ومن أفضل سلسلة لهذه الهواتف هي سلسلة ال Note 12 الأخيرة، التي تنافس بها الشركة بشدة شركات مثل سامسونج وشاومي.

هدية 3000 جنيه من سامسونج.. لو حجزت دلوقتي الموبايل الجديد Galaxy S23

 بدأت شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية قبل 3 أسابيع في الولايات المتحدة حملة الحجز المسبق لسلسلة هواتفها الجديدة Galaxy S23 وأجهزة اللابتوب Galaxy Book3. و لقد أوشكت هذه الحملة على الانتهاء، حيث لم يتبق غير يومين فقط، مما يعني أن هذه هي فرصتك الأخيرة للحصول على 50 أو 100 دولار.

3 حاجات هتخليك تبيع موبايلك الـiPhone بأعلى سعر

تعد هواتف آيفون iPhone  من أكثر الهواتف الذكية في الوقت الحالي من حيث السعر، خاصة آخر سلسلة "iPhone 14" ، لذلك يجب عليك الاهتمام بهاتفك قدر الإمكان وتوخي الحذر من إتلافه، لأنك حتى إن فكرت في بيعه ستخسر فيه في حالة التلف. 

سعر ومواصفات أقوى جوال من أوبو Reno8 في عمان

يسعى المستخدمون حول العالم على اقتناء جوالات آيفون iPhone بسبب مزاياها الكثيرة، ولكن مع ارتفاع سعر الدولار العالمي أصبح ذلك مشكلة للبعض في الوقت الحالي، لذلك توجد بدائل من شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة مثل أوبو Oppo  التي تقدم هواتف بكاميرا عالية الدقة وبطارية ضخمة وغيرها الكثير. ويعد جوال أوبو Oppo Reno8 من أفضل هواتف أوبو التي تقدم مواصفات رائعة مقابل سعر مناسب ومن أبرز هذه المزايا هي الشحن السريع.

موبايل البلوجرز من Honor بكاميرا 54 ميجابكسل.. سعر بسيط جدا

يتهافت المستخدمون حول العالم على اقتناء هواتف آيفون iPhone بسبب مزاياها الكثيرة والكاميرا الرائعة التي يتميز بها ، ولكن مع ارتفاع سعر الدولار العالمي أصبح ذلك مشكلة للبعض في الوقت الحالي، لذلك توجد بدائل من شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة مثل هونر، ويعد هاتف هونر الذي نقدمه أفضل الهواتف من حيث الكاميرا، حيث وعدت هونر Honor أنه يقوم باستخدامه البلوجرز في تصوير محتواهم. 

نوكيا راجعة تاني.. موبايل Nokia بكاميرا 200 ميجابكسل بسعر بسيط

هل تنجح محاولة نوكيا للعودة إلى المنافسة بين الشركات العملاقة الأخرى، خاصة مع وجود عمالقة التكنولوجيا مثل آبل وسامسونج وشاومي؟! فتحاول نوكيا حاليا غزو الأسواق بهواتف جديدة، حيث تستعد لإطلاق سلسلة X60 في محاولة منها للعودة إلى نادي الشركات العملاقة. 

أوبو Reno8 عمان Galaxy Book3 الولايات المتحدة Honor Nokia

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