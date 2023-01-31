سعر ومواصفات أقوى جوال من أوبو Reno8 في عمان

يسعى المستخدمون حول العالم على اقتناء جوالات آيفون iPhone بسبب مزاياها الكثيرة، ولكن مع ارتفاع سعر الدولار العالمي أصبح ذلك مشكلة للبعض في الوقت الحالي، لذلك توجد بدائل من شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة مثل أوبو Oppo التي تقدم هواتف بكاميرا عالية الدقة وبطارية ضخمة وغيرها الكثير. ويعد جوال أوبو Oppo Reno8 من أفضل هواتف أوبو التي تقدم مواصفات رائعة مقابل سعر مناسب ومن أبرز هذه المزايا هي الشحن السريع.

سعر ومواصفات جوال Oppo Reno8

يعمل جوال أوبو Reno 8، بواسطة معالج من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Dimensity 1300، بدقة تصنيع 6 نانومتر، مقترنا بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS3.1، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت.

ويأتي جوال أوبو Reno 8، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، بجودة عرض Full HD +، ودقة 1080 × 2400 بكسل، مع معدل تحديث للشاشة 90 هرتز في الثانية، كما أن الشاشة مزودة بطبقة حماية زجاجية من نوع Corning Gorilla Glass 5.

ويقدم جوال أوبو Reno 8 كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا ultrawide بدقة 8 ميجابكسل ، بالإضافة إلى كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، كما يوجد كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجابكسل.

ويتميز جوال أوبو بشحن سريع جدا حيث يصل 100% في نصف ساعة، ويضم هاتف Reno 8 بطارية كبيرة 4500 مللي أمبير في الساعة التي تدعم الشحن السريع بقوة 80 وات.

ويتراوح سعر هاتف أوبو Oppo Reno8 من 180 إلى 200 ريال عماني.