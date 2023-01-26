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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

انتهز الفرصة.. خصم 46% على جوال أوبو Oppo Reno الرائد في الإمارات 

انتهز الفرصة..خصم
انتهز الفرصة..خصم 46% على جوال أوبو Oppo Reno الرائد في الإم

مع بداية عام 2023، تقدم مواقع البيع أونلاين تخفيضات هائلة تدفعك حقا إلى الشراء، ومن ضمن العروض الرائعة التي تتيحها حاليا خصم على جوال أوبو الرائد Oppo Reno Z في دولة الإمارات، ويا لها من صفقة رابحة، حيث يحتوي على مجموعة من المواصفات المميزة.  

لحسن الحظ، يقدم موقع sharafdg الإماراتي جوال Oppo Reno Z بقيمة 46% باللون الأسود وسعة تخزينية 128 جيجابايت، ويصل سعره النهائي بعد الخصم إلى 649 درهما إماراتيا بدلا من 1199 درهما إماراتيا. 

 

مواصفات جوال Oppo Reno Z

يعمل جوال أوبو Reno Z، بمعالج ثماني النواة من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية من نوع Helio P90،  بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت من نوع UFS 2.1.

وجاء جوال أوبو Reno Z، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.43 بوصة، وبجودة عرض Full HD +، مزودة بطبقة حماية من نوع بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass 5.

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يقدم جوال أوبو Oppo Reno Z كاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، بجانب مستشعر عمق بدقة 5 ميجابكسل، بالإضافة إلى وجود كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجابكسل.

يحتوي جوال أوبو Reno  Z، على بطارية بسعة 4035 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات.

ويعمل جوال مع واجهة المستخدم ColorOS 12.1، ونظام التشغيل Android 12.

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