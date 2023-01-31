أخبار السيارات|احسب استهلاك الوقود بخطوات بسيطة..إزاي تغير الإطار التالف بأمان

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

تنتمي سيارة سيات توليدو موديل 1994‏ إلى فئة السيارات العائلية الصغيرة التي أنتجتها الشركة الإسبانية سيات، وهي جزء من مجموعة فولكس فاجن، تم تقديم سيات توليدو لأول مرة في مايو 1991، وتنتمي توليدو موديل 1994 الي الجيل الأول من مجموعة سيارات سيات توليدو، ونالت علي أعجاب المواطنين المصريين بفضل أداءها المميز ومحركها القوي، واعتماديتها العالية .

تنتمي سيارة هوندا سيفيك موديل 1983 الي الجيل الثاني من سيفيك، وظهرت هوندا سيفيك لأول مرة في عام 1972، وتنتمي أيضا سيارة سيفيك موديل 1983 الي فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم، وجاءت سيارة سيفيك موديل 1983 بتصميم انسيابي ما يجعلها ذات شكل مميز، ونالت علي رضاء المصريين بفضل محركها القوي، وانخفاض استهلاكها للوقود، وعرضها في الأسواق بسعر مناسب مقارنة بغيرها من الطرازات .

هناك الكثير من سائقين السيارات لا يعلمون كيفية حساب استهلاك الوقود بالنسبة الي المسافة المقطوعة، وذلك يجعل لديهم عدم دراية بعدد ليترات الوقود التي تم استهلاكها لقطع مسافة معينة، أو معرفة كم استهلاك الوقود الذى استخدامه لقطع مسافة معينة .

يستهدف السارقون السيارات التي لا تستخدم مفاتيح تقليدية والتي يتم فتحها عن بعد باستخدام الريموت كنترول، حيث أنه لاتزال سرقة السيارات مشكلة كبيرة في مختلف دول العالم، فقد نجح اللصوص في تغيير أساليبهم خلال السنوات الأخيرة ، والآن يستهدف السارقون السيارات التي ليس لها مفتاح، وذلك من خلال الكشف عن وضعها الأمني الضعيف وفكه والدخول الي السيارة وسرقتها .

يفضل الكثير من المواطنين القيام بأعماله بنفسة، خصوصا وان كان لديهم وقت كافي للقيام بهذه الأعمال، وبالتالي هناك أشخاص يفضلون دهان سيارتهم بأنفسهم لضمان الحصول علي " دهان" جيد، حيث يمكن القيام بتلك العملية بمنتهي السهولة في المنزل أو في جراج السيارة، وذلك لن يكلف الكثير من المال مقارنة بالذهاب الي مركز الصيانة .

يفضل الكثير من المواطنين قراءة الكتب والمقالات أثناء ركوبهم السيارة، وذلك يساعدهم في إنجاز ما يقومون بقراءته ويساعدهم في إنجاز الوقت، ولكن عند تحرك السيارة واهتزازها يشعر البعض بالشعور بالغثيان، والدوخة، والتعرق ، وسيلان اللعاب، والتنفس بصعوبة، وهناك الكثير من الطرق تجعلك تتجنب حدوث تلك الأعراض.

عادتا ما يحدث الكثير من الأعطال في السيارة، ولكن الأكثر شيوعا هو تعرض السيارة لتلف الإطارات أثناء السفر أو خلال السير داخل المدينة، ولذلك يجب علي قائد السيارة الحذر واتخاذ الخطوات الأزمة لحماية نفسة عند القيام بتغير اطار السيارة التالف خصوصا وان كان يقوم بالنزول تحت هيكل السيارة .

يحدث بالسيارة الكثير من الأعطال الشائعة منها عدم عمل مفتاح السيارة بالكونتاك " فتحة التشغيل"، وعادتنا ما تواجه تلك المشكلة الكثير من أصحاب السيارات، ويمكن حلها في المنزل بنفسك، واذا كانت صعبة فبالتالي ستحتاج الي الذهاب الي مركز صيانة لإصلاحها .



